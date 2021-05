​»Evrovizija je božič v maju«

V nadaljevanju preberite:

Ne gleda je »nihče«, in vendar je Evrovizija med najbolj spremljanimi nešportnimi televizijskimi dogodki na svetu. Vsako leto panevropski glasbeni festival, ki ga po lanski odpovedi v teh dneh gosti Rotterdam, pred takšne in drugačne zaslone pritegne več kot 180 milijon ljudi. Pred nocojšnjim predizborom in sobotnim velikim finalom so o svojih evrovizijskih navadah, letošnjih favoritih in festivalskih klasikah za Delo razmišljali štirje navdušenci, za katere je sredina maja tradicionalno rezervirana za Eurosong.

Dorijan Dlaka FOTO: osebni arhiv

Kakšen je vaš vsakoletni evrovizijski ritual. Kje, kako in s kom gledate polfinalne in finalni večer?

Evrovizija je ...

Brez katerih klišejev si ne predstavljate Evrovizije?

Politika in Evrovizija gresta z roko v roko; kateri politični moment vam je najbolj ostal v spominu?

Komu bi letos podelili 12 točk in katera država bo po vašem prihodnje leto gostila festival?

Najljubši evrovizijski nastop in leto v zgodovini?

Se na vašem glasbenem seznamu najdejo slovenske evrovizijske pesmi? Katere?

Za katero evrovizijsko pesem vam je nerodno priznati, da vam je všeč?​

Petra Skubin FOTO: Črt Piksi



Russell Dahlke FOTO: Osebni Arhiv

Dejan Kotnik FOTO: Tanja Jaklič

Ne gleda je »nihče«, in vendar je Evrovizija med najbolj spremljanimi nešportnimi televizijskimi dogodki na svetu. Vsako leto panevropski glasbeni festival, ki ga po lanski odpovedi v teh dneh gosti Rotterdam, pred takšne in drugačne zaslone pritegne več kot 180 milijon ljudi. Pred nocojšnjim predizborom in sobotnim velikim finalom so o svojih evrovizijskih navadah, letošnjih favoritih in festivalskih klasikah za Delo razmišljali štirje navdušenci, za katere je sredina maja tradicionalno rezervirana za Eurosong.​študent ekonomije, predstavnik Makedonije na otroški Evroviziji leta 2011V mojem krogu prijateljev Evrovizijo vsekakor jemljemo resno. Vsako leto obvezno priredimo zabavo ob prenosu večerov, na kateri imamo vsak svoj seznam in skladbam podeljujemo točke, o rezultatih potem razpravljamo in jih primerjamo. Smo res veliki oboževalci Evrovizije.božič v maju.Brez pretirano kičastih nastopov in odrskih elementov. Nisem najbolj navdušen, kadar veliko držav pošlje balade. Rad gledam raznolike in divje nastope, ki premikajo meje ustvarjalnosti ali pa so preprosto ekstravagantni. ​Vsekakor letošnja diskvalifikacija Belorusije zaradi pesmi, ki vsebuje elemente politične propagande. Pretresla je celotno evrovizijsko skupnost oboževalcev, zaradi česar je bilo veliko spletnih kampanj in peticij. Začinjena drama – všeč mi je!​Dvanajst točk bi zagotovo dal Italiji in Ukrajini. Italija ima veliko možnosti, da bo prihodnje leto gostila izbor, čeprav upam, da bosta zmagali Ukrajina ali Rusija.Sem oboževalec ukrajinske zasedbe GoA že od njihove lanske pesmi. Njihova glasba je edinstvena in njihov umetniški pristop me je prevzel.Vsekakor ne morem izbrati le enega leta, saj vsako postreže z vrsto edinistvenih nastopov, ki so po svoj osupljivi. Prevč mi jih je ostalo v spominu; večina jih je iz starješega obodbja: od 2006 do 2015.Všeč so mi skladbe, s katerimi je na Emi tekmovalaNekaj, če že ne vse, jih je na mojem seznamu.Katerakoli skladba irskih predstavnikovgrafična oblikovalka,​LjubljanaJedro evrovizijske druščine je zasedba iz gimnazijskih časov. Danes smo sicer razkropljeni po vsem svetu, če pa je kateri od nas v času Evrovizije v domovini, poskrbi za to, da skupinski ogled zaživi v stalni zasedbi. Tudi če smo člani stalne zasedbe dislocirani, pa vedno komentiramo dogodek v živo s pomočjo digitalnih kanalov.čista oblika pozitivne energije.Brez vetra v laseh.Vsako leto pričakujem potencialne konflikte v nekdanjem sovjetskem bloku, ki se odvijejo že pred festivalom. Najbolj se mi je vtisnil v spomin vdor na oder med španskim nastopom leta 2010, saj sem takrat prvič videla, da lahko država ponovi nastop.Ukrajina.Legendarni nastopiz Ukrajine je postal zaščitni znak Evrovizije v novejši zgodovini in je tudi moj najljubši. Najljubše leto pa je 2006, ko so finski Lordi presenetili tudi mene, saj nisem verjela, da lahko zmagajo. To je bila pomembna prelomnica za rock in metal sceno.Samo ena, Tih deževen dan.Na splošno vedno podležem energičnim pesmim z etno pridihom, iz zadnjih let pa se mi je nepričakovano priljubil Šveds pesmijo I Can't Go On.analitik,Bemidji, MinnesotaEvrovizijo redno spremljam od leta 2016, prvič pa sem jo leta 2008 in 2012, ker sem bil med tekmovanjem ravno v Evropi. Živim v ZDA, kjer ne poznam nikogar, ki bi mu bil festival všeč ali pa bi sploh slišal zanj, zato ga običajno gledam sam, si pa dopisujem s prijatelji iz Evrope, s katerimi komentiramo odzive. Zaradi časovne razlike si moram vzeti dopust za ogled polfinalnih izborov. V ZDA je tudi sicer presenetljivo težko spremljati Evrovizijo; za ogled potrebuješ premium kabelski paket ali pa VPN. Moje sanje so, da bi si nekega dne tekmovanje ogledal v živo. Včasih sem živel na Nizozemskem, zato sem si res želel dobiti vstopnice za Rotterdam, a zaradi pandemije to ni bilo mogoče.praznovanje različnih kultur in identitet skozi glasbo. Izjemno je, da se države, ki so se vojskovale zadnjih nekaj stoletij in dlje, zdaj vsako leto zberejo, da bi proslavile to, kar so. Zame je to pokazatelj, da je mir mogoč, ko sodelujemo in se sprejemamo.Mislim, da imajo voditelji pomembno vlogo, da je festival zabaven. To so velike, zelo izrazite osebnosti, skoraj podobne risanim junakom. Pomagajo, da so prehodi med pesmimi enako živahni kot sami nastopi.Na misel mi prideta tekmovanji v Kijevu (2017) in Tel Avivu (2019). Ko Evrovizija gostuje v državah, kjer se dogaja konflikt, v teh primerih sta bila to Krim in Palestina, je nemogoče prezreti tamkajšnje razmere.Letos bi 12 točk dal Malti, zato upam, da bom lahko rekel Valletta 2022! Vesel bi bil tudi, če bi zmagala Švica, saj je bilmoj najljubši izvajalec lani, preden je bila Evrovizija odpovedana. Seveda bi rad obiskal Ljubljano, zato semželel vse najboljše.Moja najljubša izvedba je My Lucky Day moldavske skupine DoReDos leta 2018. Imeli so fenomenalen odrski nastop. Na Evroviziji me pesmi, od katerih ne pričakujem veliko, lahko popolnoma presenetijo v živo. Mislim, da je bilo tekmovanje leta 2019 najboljše doslej.Sebi Zale in Gašperja je bila ena mojih najljubših leta 2019. Mislim, da doslej ni bilo slovenske pesmi, ki mi ne bi bila všeč.Verjetno World Albanke Lindite iz leta 2017.tehnični oblikovalec,​LjubljanaTradicija je, da se s prijatelji dobimo pri nekom doma, pripravimo hrano in pijačo in gledamo pozno v noč. Ob tem ponavadi igramo namizne igre in obvezno stavimo, kdo bo prišel med najboljših pet.zabaven družabni dogodek, ki mi vedno vrne lepe spomine iz otroštva.Good Evening Eurovision ... (Dober večer, Evropa) iz vsake države ter obvezno umetno pocukrano laskanje podeljevalcev točk voditeljem.Katerikoli nastopin seveda podeljevanje točk sosedom.Dvanajst točk bi podelil Ukrajini, za zmago pa bi stavil na Italijo.Lordi s Hard Rock Hallelujah, ker vse do danes najbolj odstopa od klasičnih evrovizijskih nastopov. Najljubšega leta nimam, imam pa najljubše obdobje, in sicer zgodnja devetdeseta, ko sem Evrovizijo spremljal še s svojo babico in družino. Ni šlo toliko za nastope kot za druženje.Na dnevnem seznamu trenutno nimam slovenskih evrovizijskih pesmi. Mi je pa od naših nastopov najbolj pri srcu pesemCvet z juga.LT United –​ We Are the Winners (Litva, 2006). Pesem zame vsebuje vse elemente Evrovizije, sporočilnost, kulturo in absurdnost. Popolni zmagovalci na šestem mestu.