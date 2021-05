Kot nagrada – pivo, krof, nekaj žepnine

V New Yorku so cepilna mesta odprli tudi na šestih postajah podzemne železnice, da bi tako cepljenje približali prebivalstvu.

Plačilo za znance in sorodnike

Čas je, da se življenje vrne nazaj Slovenska kampanja za promocijo cepljenja proti covidu-19 z naslovom Nalezimo se dobrih navad – cepimo se poteka že dlje časa in skladno z nacionalno strategijo cepljenja proti tej bolezni. Pripravljajo in koordinirajo jo inštitut za javno zdravje, ministrstvo za zdravje in vladni urad za komuniciranje.

Zajema letake, zloženke, plakate, videosporočila, med drugim seveda vidna na družabnih omrežjih. Kampanja bo te dni opazna tudi na televiziji in radiu ter v tisku in na spletu. Čas je, da se življenje vrne nazaj, je eden od sloganov. Ali se bomo tudi v Sloveniji odločili za nagrajevanje oziroma posebne spodbude tistim, ki se bodo cepili? Na NIJZ odgovarjajo, da se bodo odločali sproti skupaj s partnerji.

Na golaž in vola ter ogled mučilnih naprav

Grofa Drakulo je z njegovega gradu v Transilvaniji začasno pregnalo medicinsko osebje s cepilnimi iglami, cepljeni pa si lahko brezplačno ogledajo zbirko srednjeveških mučilnih naprav.

Medtem ko Slovenija k cepljenju spodbuja s sloganom Nalezimo se dobrih navad, cepimo se in v naslednjih dneh napoveduje razširitev kampanje, po svetu to med drugim počnejo z različnimi privlačnimi nagradami, tudi denarnimi. Cepiti se je mogoče na priljubljenih turističnih točkah, kot sta grad grofa Drakule v Transilvaniji in pariški Disneyland. In ko ne pomaga prepričevanje, da se, če zbolimo za covidom-19, lahko konča veliko hujše, tudi ameriške oblasti ubirajo drugačne pristope.Poročali smo že, da so v New Yorku cepilna mesta odprli na šestih postajah podzemne železnice, da bi tako cepljenje približali prebivalstvu. Največje ameriško velemesto je v začetku epidemije trpelo bolj kot druga, poljsko bolnišnico so morali postaviti v Centralnem parku in na ulicah v bližini bolnišnic so kot začasne mrtvašnice parkirali hladilne tovornjake.V Brooklynu jih je nekaj ostalo še celo leto, v njih je še vedno 750 trupel ljudi, ki jih je pokosila epidemija. Za številne med njimi je soodgovorna vlada, kajti guverner zvezne države New Yorkukazal vračanje ostarelih bolnikov v domove za upokojence. Med prebivalstvom revnejših predelov velemesta z istim imenom pa je vendarle še naprej veliko dvomljivcev v cepivo, prvi odmerek je prejela manj kot polovica Newyorčanov. V vseh ZDA je takšnih že 60 odstotkov, celovito cepljena je tretjina prebivalstva.Če bodo ad hoc cepilna mesta na postajah podzemne železnice uspešna pri prepričevanju neodločenih, jih bodo dodali še več, morda bodo povečali tudi število nagrad, kot je zastonjski obisk botaničnega vrta ali akvarija. Tistim, ki se bodo odločili za cepivo družbe Johnson&Johnson z enim odmerkom, bodo podarili vozovnico za teden dni, newyorški županpa razmišlja celo o cepljenju turistov, ki prinašajo precejšen del dohodkov. Zanje naj bi cepilna mesta odprli na Times Squaru ali v parku pri Brooklynskem mostu, čeprav nekateri strokovnjaki takšen ukrep zavračajo. Tudi po cepivu z enkratnim odmerkom je potrebnih več dni za razvoj popolne imunosti, poleg tega bi lahko okuženi med njimi že pred cepljenjem širili bolezen.Drugod se raje zanašajo na preverjen spopad s pandemijo. V sosednjem New Jerseyju guvernerv maju podarja pivo, slaščičarsko podjetje Krispy Kreme po vsej državi svoj značilni krof, ponekod razmišljajo o finančnih nagradah. Raziskava kalifornijske univerze UCLA je namreč pokazala, da bi tretjino neodločenih prepričala spodbuda za cepljenje v obliki stotih dolarjev, že zdaj se je ponekod za pozitivno izkazalo plačilo tistim, ki pripeljejo znance ali sorodnike. Trgovini Trader Joe in Dollar General za cepljenje finančno nagradita svoje zaposlene.Zanka pri plačevanju za cepljenje je v tem, da isti ukrep nekatere odbija, kar dve tretjini neodločenih pa bi premislili o injekciji, če bi jim zdravstvene oblasti zagotovile, da jim potem ne bi bilo več treba nositi maske. Tudi zato se je na državne strokovnjake, kot je, ki pogosto spreminjajo priporočila, usul plaz kritik, a v ideološko razdeljenih ZDA najbrž ni mogoče najti ene rešitve za vse. Ko je lani cepljenje priporočal takratni predsednik, se je povečalo število cepljenih republikancev in zmanjšalo število cepljenih demokratov, enako, samo v nasprotni smeri, se dogaja zdaj, ko ga priporoča demokratV prizadevanjih za čredno imunost, ki bo prebivalstvo zaščitila pred grozljivim virusom, zato še naprej prevladujejo nevtralni pristopi, kakršen je dogovor Bele hiše s podjetjema Uber in Lyft o brezplačnem prevažanju ljudi na cepilna mesta. Pri ponudniku hitre hrane McDonaldsu pa bodo na skodelice za kavo natiskali napis »We can do this« – mi to zmoremo.Kot cepilno mesto se je sredi januarja odprl najstarejši Disneyjev zabaviščni park v Kaliforniji, po treh mesecih delovanja v tej vlogi in okoli 200.000 cepljenih so ga konec aprila po letu dni vnovič odprli za ljubitelje Disneyjevih junakov. Pred tremi tedni je na cepljenje začel vabiti kongresni center ob Disneyjevem hotelskem kompleksu Newport Bay Club pred pariškim Disneylandom.Ena največjih evropskih znamenitosti vzhodno od francoske prestolnice je zaprta vse od konca oktobra, zaradi česar je doma ostalo kar 17.000 zaposlenih. Čeprav so načrtovali, da ga bodo ponovno odprli 2. aprila, so zaradi poslabšanja epidemioloških razmer odprtje preložili, tako da ob koncu tedna, ko so druga cepilna mesta zaprta, namesto k Mikimiški vabijo po zaščitni odmerek. Za cilj so si postavili cepiti vsaj tisoč ljudi na dan.Precej zanimive pobude so se pojavile v Srbiji. Srbska vlada je minuli teden napovedala, da bodo vsi državljani, starejši od 16 let, ki so se že cepili proti covidu-19 ali bodo to storili do konca maja, dobili nagrado 3000 dinarjev oziroma 25 evrov. Prav tako minuli teden so iz Kragujevca poročali, da je ena od znanih kragujevških gostinskih družincepljenje s Pfizerjevim in kitajskim cepivom organizirala kar v svoji gostilni Biblioteka kod Milutina.Na cepljenje med gostilniškimi mizami in stoli se je odzvalo kakšnih 40 ljudi, povrhu so hkrati organizirali krvodajalsko akcijo in zbirali denar za bolnega dečka, gostitelj pa je »gostom« postregel z golažem, pečenim volom in hladnim pivom. Menda so bile lokalne oblasti nad pobudo navdušene in so napovedale, da bodo podobne akcije izvedli še v drugih restavracijah in nakupovalnih centrih.Obiskovalci slovitega domovanja grofa Drakule, gradu Bran v Transilvaniji v Romuniji, bodo v časih pandemije prej kot ugriza kakšnega vampirja deležni vboda s cepilno iglo. Vse konce tedna v maju se namreč lahko tam brez vnaprejšnje prijave cepi vsak, ki to želi. Cepljeni od osebja, ki nosi priponke z okrvavljenimi vampirskimi zobmi, prejmejo potrdilo, s katerim počastijo njihovo »hrabrost in odgovornost«, obenem pa jim z njim obljubljajo, da bodo v gradu iz 14. stoletja dobrodošli še »naslednjih sto let«. Pripada jim tudi brezplačen ogled zbirke mučilnih naprav. ​Da bi se cepilo čim več ljudi, je romunska vlada podprla lokalne cepilne pobude in uvedla 24-urne maratone na večjih prizoriščih, med njimi je tudi narodna knjižnica v Bukarešti.Na Otoku so se med cepilne centre in mesta za testiranje na novi koronavirus vpisale tudi bolj ali manj znane katedrale. V veličastni londonski Westminstrski opatiji so za cepljenje odprli eno od stranskih ladij, tako imenovani pesniški vogal, kjer je svoje zadnje počivališče ali vsaj spomenik dobilo več kot sto znanih pesnikov in pisateljev. Za cepljenje so odprli tudi vrata katedral v Chestru, Lichfieldu, Salisburyju in Blackburnu, katedrala v Worcestru pa se je v boj proti covidu-19 podala kot center za hitro testiranje.»Vznemirjen sem, da bo opatija poslej ljudi pospremila v večjo varnost. Vedno je bila kraj, kjer je dobrodošel vsakdo, in veselim se, da bom v naslednjih mesecih videl več ljudi,« je dejal dekan Westminstra, ko so v začetku marca začeli cepiti v znameniti opatiji., vodja cepilnega programa pri NHS za severozahodni London, je povedala, da so zelo veseli, da so lahko tu odprli mesto, saj je bila v Westminstru precepljenost manjša kot v drugih delih mesta. Ob obletnici prvega zaprtja države zaradi novega koronavirusa sta ga 23. marca obiskala tudi, kot cepilni center pa bo deloval dvakrat na teden najmanj do konca junija. Tudi drugod je vse odvisno od tega, kako uspešni bodo pri prepričevanju dvomljivcev in prestrašenih.