Kužki in muce niso darilo, opozarjajo v zavetiščih za živali

"V prazničnem času marsikdo pomisli tudi na to, da bi svoje najbližje obdaril z ljubkim muckom ali kužkom," se glasi napis na spletni strani Zivalinisodarilo.si, ki je plod kampanje za ozaveščanje o (ne)primernosti podarjanja živali za darilo. Praznični čas je namreč tudi čas obdarovanja in pod božičnimi jelkami se pogosto znajdejo tudi kužki in muce ali drugi hišni ljubljenčki. Začetno veselje ob puhasti kepici, ki jo dobimo v dar na božični večer, pa se za živali pogosto konča tragično, poročajo iz zavetišč.

