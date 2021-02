Evrovizija se vrača, a ne, kot smo je vajeni

Že dlje časa je znano, da izvedba letošnje Evrovizije – tudi če epidemiološke razmere ne bodo ugodne – ni negotova. Neznanka pa ostaja, v kakšni obliki bo po lanski revialni izvedbi potekal ta priljubljeni glasbeni festival, ki ga bo maja gostil Rotterdam.»Tekmovanje za pesem Evrovizije se kljub pandemiji maja zagotovo vrača, vendar je v prevladujočih okoliščinah dogodek žal nemogoče organizirati, kot smo bili vajeni,« je danes v sporočilu za javnost poudaril izvršni nadzornik prireditvein tako zavrnil izvedbo po najugdnejšem scenariju, ki so ga kot eno izmed možnosti načrtovali organizatorji.Evropska radiodifuzna zveza (EBU) in nizozemski gostitelji so namreč že pred časom oblikovali več scenarijev, prilagojenih različnim epidemiološkim razmeram na stari celini. Optimistični načrt, poimenovan po prvi črki abecede, ki so ga danes odpisali, je predvideval povratek najbolj spremljanega nešportnega dogodka na svetu s polno dvorano oboževalcev, številnimi delegacijami in novinarskimi ekipami ter vrsto spremljevalnega programa.​Kot je povedal Österdahl​, so zdaj vsa prizadevanja usmerjena v uresničitev scenarija B, po katerem bo festival še vedno v celoti potekal v Rotterdamu, obiskovalci pa bodo morali v Ahoy Areni upoštevati fizično razdaljo. Če delegacije iz različnih razlogov ne bodo mogle odpotovati na Nizozemsko, bodo izvajalci lahko nastopili iz studia domače televizije. To pa bo v primeru aktivacije plana C in D veljalo za vseh 41 sodelujočih držav. Razlika med najbolj pesimističnima scenarija je v tem, da načrt C predvideva spremljevalne nastope v živo iz dvorane ter nekaj publike in vzporednih dogodkov.»Varnost in zdravje vseh udeležencev Evrovizije (...) sta naši glavni prednostni nalogi,« je poudaril Österdahl. »Pozorno spremljamo mednarodno dogajanje in še naprej načrtujemo tri scenarije (B, C in D), ki so bili prvič objavljeni lani jeseni.«Slovenijo bo zastopala lanska zmagovalka Eme. S katero skladbo bo nastopila v prvem polfinalu 18. maja, bo znano konec meseca. Nacionalne žirije in gledalci bodo zmagovalca 65. tekmovanja za pesem Evrovizije izbrali 22. maja.