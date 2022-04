Ljubljana, kriptoraj sredi Evrope

Ljubljana ni le evropska destinacija leta 2022, tudi po številu lokacij, na katerih je mogoče plačevati v kriptovalutah, se je zavihtela na prvo mesto med metropolami v Evropi. Vsaj tako so jo rangirali na portalu Fast Private Jet, na portalu podjetja, ki se sicer ukvarja s posredovanjem (zasebnih) letal, a je lestvico povzela oziroma o njej poročala tudi ugledna revija Forbes. V slovenskem glavnem mestu je mogoče s kriptovalutami plačevati pri 137 ponudnikih, med njimi je največ trgovin in športnih prizorišč.

Za Ljubljano se na omenjeni lestvici uvrščajo Praga (s 83 plačilnimi mesti), Madrid (s 60), Rim (z 48) in Dunaj (z 41). Praga, denimo, izstopa v segmentu kavarn in restavracij (v 33 je mogoče plačevati s kriptovalutami), Madrid vodi po številu znamenitosti (19) in Rim po številu hotelov, v katerih je mogoče račun poravnati s plačilom v kriptovalutah (20).

Med mesti z najmanj kriptolokacijami ali brez njih so Valletta, Skopje in Tirana.

Takšna je lestvica, ki jo je objavil portal Fast Private Jet.

Prvo fizično testno plačilo s kriptovalutami v Ljubljani in tudi Sloveniji so aprila pred štirimi leti izvedli v Vodnem mestu Atlantis v nakupovalnem središču BTC City, ko so tudi uradno lansirali sistem Elipay za plačevanje s kriptovalutami, ki so ga razvijali skupaj z zagonskim podjetjem Eligma. Že isti mesec je bilo s kriptovalutami mogoče plačevati tudi v športnem centru Millenium in restavraciji City.

Med prvimi, kjer je bilo ob pomoči sistema Elipay mogoče plačevanje s kriptovalutami, je bila, denimo, tudi trgovina Lovski mojster, prav tako v ljubljanskem BTC. Zdaj tako kot na 583 drugih lokacijah v Ljubljani in skupno 1333 lokacijah po Sloveniji s kriptovalutami posluje ob pomoči kriptoplačilnega omrežja GoCrypto, kar je mnogo višje število, kot so ga zabeležili v zgoraj navedeni lestvici, poleg tega zajema podatke le za enega od plačilnih sistemov s kriptovalutami.

»Hitro smo sprejeli to možnost, vselej sem prepričan, da je treba s časom naprej. Želel bi si, da bi bilo tudi plačevanje s karticami tako enostavno, kot je s tem sistemom. Ob pomoči sistema naredimo račun, kupec z mobilnikom poskenira kodo in potrdi plačilo, ki ga prejmemo v evrih,« pripoveduje Igor Lunder iz trgovine Lovski mojster. Tam priznavajo, da takšnih plačil skorajda ni, želeli pa bi si jih, a je za zdaj na voljo dovolj drugih možnosti plačevanja.

Plačila na 100 lokacijah BTC Kot poudarjajo v BTC Cityju, z implementacijo najsodobnejših tehnologij v fizični svet, med drugim s plačilnim sistemom GoCrypto, bankomati za dvosmerno menjavo kriptovalut v evre ter lastno blockchain in startup skupnostjo zasedajo prvo mesto na svetovni lestvici med lokacijami z največ ponudniki kriptoplačil na enem mestu in so vodilno Bitcoin mesto na svetu. Leta 2018 je družba BTC svojim trgovcem ponudila testno okolje za sprejemanje plačil v kriptovalutah. Trgovci in ponudniki storitev so se za sodelovanje v projektu odločili prostovoljno, saj je bila to zanje tudi priložnost za dodatno promocijo in nadgradnjo poslovanja. Svojim kupcem so tako omogočili izbiro načina plačila storitev in blaga, hkrati pa nagovorili tudi novi segment kupcev. Za inovativni pristop k sprejemanju kriptoposlovanja so pokazali veliko zanimanje. BTC Cityju Ljubljana danes omogoča plačila s kriptovalutami na več kot 100 lokacijah, prek sistema GoCrypto pa je omogočeno tudi na spletu.

Varnost in nihanje vrednosti

Kupci, ki v Sloveniji plačujejo s kriptovalutami, so večinoma moški (79 odstotkov), mlajši od 34 let (58 odstotkov), več kot 80 odstotkov jih ima višjo izobrazbo, zelo natančen profil kriptoplačnika v fizičnih trgovinah, poslovalnicah, restavracijah in športnih dvoranah razkrivajo v podjetju Eligma.

Od prvega plačila v ljubljanskem BTC je uporaba kriptoplačil v Sloveniji dosegla že skoraj 900-odstotno rast, je povzela Nuša Sterniša iz njihovega marketinškega oddelka. Njihov GoCrypto – tako so pozneje preimenovali Elipay zaradi načrtovane mednarodne širitve – je zdaj na voljo na 2665 lokacijah v 69 državah.

Pa imajo ponudniki blaga in storitev pred to plačilno možnostjo kakšne pomisleke? »Najbolj jih skrbita varnost in nihanje vrednosti kriptovalut. Prav zaradi izjemno volatilnega trga kriptovalut smo pri tem plačilnem sistemu trgovcem omogočili, da se sami odločijo, v kateri valuti želijo prejeti nakazilo za izvedena plačila. Nihanju vrednosti kriptovalut se lahko izognejo tako, da nakazilo prejmejo v lokalni fiat valuti, denimo v evrih, in na račun prejmejo znesek plačila, zmanjšan zgolj za provizijo,« je pojasnila sogovornica.

Provizija se po državah razlikuje. Trgovci, ki poslujejo s tem plačilnim omrežjem v Sloveniji, plačujejo provizijo v višini 1,25 odstotka (za fizične trgovine) oziroma 1,45-odstotka (za spletne trgovine) na transakcijo.

Kot poudarjajo v BTC Cityju, so z implementacijo najsodobnejših tehnologij v fizični svet postali prvo Bitcoin mesto. FOTO: Roman Šipić

Tudi trgovina Sportina Group XYZ Fashion Store v Cityparku je bila prva modna trgovina v Sloveniji, kjer so kupci prav tako že leta 2018 dobili priložnost za nakup oblačil v fizičnem svetu s kriptovalutami. Danes lahko poleg denarnice Elly za plačila uporabljajo še Bitcoin.com Wallet in denarnico Binance Pay, in to v vseh njihovih trgovinah. Največjo število transakcij s kriptovalutami je bilo opravljenih v njihovi trgovini XYZ Fashion Store v ljubljanskem nakupovalnem središču Aleja.

»Plačevanje manjših zneskov s kriptovalutami danes še ni tako razširjeno, zato ne beležimo veliko takšnih transakcij, a ker delujemo v industriji, ki je zelo podvržena trendom, poskušamo slediti tudi razvoju na vseh drugih področjih in se že nekaj časa posvečamo digitalnemu razvoju. Proces plačevanja s kriptovalutami je popolnoma transparenten in zelo varen in tako kot poslovanje s katerimkoli drugim plačilnim sredstvom prinaša za trgovce tudi določene provizijske stroške,« je povzela Klavdija Pavlovski iz trženja.