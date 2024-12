Matthieu Blazy je novi kreativni direktor modne hiše Chanel

Včeraj je modna hiša Chanel po več mesecih naznanila ime svojega novega kreativnega direktorja. Matthieu Blazy, ki je bil zadnjih pet let na enakem položaju pri milanski hiši Bottega Veneta, je tako zasedel enega najvplivnejših in najpomembnejših položajev v modni industriji, za katerega so se med drugimi potegovali Marc Jacobs, Hedi Slimane in John Galliano.

»Počaščen in navdušen sem, da se bom lahko pridružil čudoviti hiši Chanel,« je sporočil Blazy v izjavi za javnost. »Veselim se, da bom spoznal vse ekipe in da bomo skupaj napisali novo poglavje.«

Blazy je četrti kreativni direktor modne hiše Chanel. Nasledil je Virginio Viard, ki je s položaja odstopila junija letos, Karla Lagerfelda, ki je preminil leta 2019, in Gabrielle »Coco« Chanel, ki je leta 1910 ustanovila slavno modno hišo, poroča CNN.

Oblikovalec za znamke Raf Simons, Celine in Calvin Klein.

Štiridesetletni francosko-belgijski modni oblikovalec se je leta 1984 rodil v Parizu, v Bruslju pa je pozneje obiskoval prestižno šolo za vizualne umetnosti La Cambre. Med študijem je delal kot pripravnik v modni hiši Balenciaga pod mentorstvom Nicholasa Ghesquièra, sodeloval pa je tudi z Gallianom. Sprva se je zaposlil pri modni znamki Rafa Simonsa, kjer je oblikoval moško spodnje perilo, nato pa sta se oba oblikovalca pridružila modni hiši Calvin Klein. Pozneje je sodeloval tudi z znamkami Celine in Martin Margiela.

Karl Lagerfeld in Virginie Viard na modni reviji pomlad-poletje 2019 v Parizu. FOTO: Bertrand Guay/AFP

Ko je leta 2021 postal kreativni direktor za modno hišo Bottega Veneta, je v treh letih dosegel neverjeten napredek. Medtem ko je prodaja pri modnih znamkah, kot sta Yves Saint Laurent in Gucci, letos upadala, je bila prodaja pri Bottegi Veneti v prvi polovici letošnjega leta v porastu.

Prefinjeni kroji, usnjene rese in papirnate nakupovalne vrečke

Za Blazyjeve modne kreacije so značilni uglajeni, prefinjeni kroji, usnjene rese in nenavadni modni dodatki, na primer usnjene torbice, ki spominjajo na papirnate nakupovalne vrečke. Čeprav je Blazyjev modni slog precej drugačen kot Chanelovi simetrični šivi in volnene tkanine, se tako on kot vodilni oblikovalci ene najbolj slavnih modnih hiš veselijo novega sodelovanja.

Blazyja bo v milanski modni hiši Bottega Veneta kot kreativna direktorica nasledila Louise Trotter. FOTO: Claudia Greco/Reuters

»Njegova vizija in talent bosta okrepila energijo naše znamke in naš vodilni položaj v svetu razkošja,« sta izjavila, Chanelov globalni izvršilni direktor, in, glavna direktorica te modne hiše. »Verjamemo, da bo Blazy pomagal oblikovati prihodnost naše hiše in z nami napisal novo poglavje,« je še zapisano v izjavi, poroča Grazia.

Medtem ko Blazy odhaja k Chanelu, ga je v hiši Bottega Veneta nasledila britanska oblikovalka Louise Trotter.