Med tednom zelenjavne sklede, ob vikendih burgerji

Pica in burger sta še vedno sinonima za dostavo hrane na dom, toda tudi pri tej hitri pomoči je vse več naročil zelenjavnih in veganskih jedi ter zdrave in lahke hrane, ugotavljajo pri podjetju Wolt Slovenija. Podobno poročajo iz španskega Glova, ki je lani prevzel slovensko Ehrano, kot slovensko posebnost med nedeljskimi naročili, ko menda njihovim uporabnikom po svetu na splošno bolj dišijo posladki, pa so omenili smutije.

Dostavljavci na kolesih s kvadrat­nimi nahrbtniki, opremljeni za vse vremenske razmere, so se med pandemijo tako ustalili na mest­nih ulicah, da jih skoraj ne opazimo več. Medtem pa oni iz dneva v dan bolj spoznavajo navade in razvade naročnikov. Lani so Slovenci pri Woltu, finskem podjetju, ki se je v sedmih letih razširilo v 23 držav, pri nas pa deluje od leta 2019, najraje naročali burgerje (30 odstotkov vseh naročil hrane) in pice (18), sledijo kitajska hrana (osem) in sredozemske jedi (5,8).

»Zanimivo je, da se med delovniki poveča naročanje zelenjavnih skled, nato med vikendom upade, medtem ko je zanimanje za burgerje največje ob koncih tedna,« je povedal Clemens Brugger, direktor pri Wolt Slovenija.

Največ naročil hrane je med tednom, in sicer med torkom in petkom. Dobivajo jih ves dan, nekatere stranke jih oddajo že med 9. in 10. uro, večina pa kosilo naroči med 11. in 13. uro. Povečano število dostav je tudi v času večerje, in sicer med 17. in 19. uro, zlasti ob petkih, ko je naročil za petino več kot ob ponedeljkih.

Burgerji, pad thai in falafel

Pri platformi za dostavo Glovo, ki je lani sredi septembra prevzela slovensko podjetje Ehrana, so bila med Slovenci najbolj priljubljena naročila burgerji s krompirčkom, pad thai in falafel, nedelja pa je dan, ko menda uporabniki aplikacije najbolj (tudi globalno) hrepenijo po sladicah. Po drugih državah (podjetje deluje v 25 državah sveta, lani jih je ob Sloveniji dodalo še osem) so največ naročali razne lokalne sladice in sladoled, Slovenci pa so menda izstopali po bolj zdravi izbiri in so željo po sladkem krotili s smutiji.

Wolt trenutno sodeluje s 700 tedensko aktivnimi dostavljavci, največ jih je v Ljubljani. Foto Jure Eržen

Čeprav so obroki hrane še ved­no glavno dostavno blago, kurirji prinesejo na dom tudi druga živila in izdelke. Za dostavo iz trgovin slovenski uporabniki Wolta največ naročajo živilske izdelke, najpogosteje banane, mleko, kruh in gazirano vodo, veliko je tudi naročil pijače (prevladujeta pivo in vino), sledijo naročila iz pekarn, rože in razna darila. Ta lahko kurirji prinesejo tudi na naslov obdarovanca, kar bo gotovo aktualno ob valentinovem, predvidevajo pri Woltu. V preteklem letu so naročniki kot darilo pogosto izbrali torte in druge sladice; prodaja v tem seg­mentu je poskočila za več kot 250 odstotkov.

Naročila izdelkov iz trgovin hkrati veliko povedo o novih nakupovalnih navadah. Kot pravijo pri Woltu, jih je največ med 14. in 16. uro, torej v času, preden ljudje končajo delo v službi in jih naročeno že čaka doma, ko se vrnejo, nekateri pa se odločijo za dostavo na delovno mesto, da jim na poti domov ni treba še v trgovino. Največ naročajo ob torkih, četrtkih in sobotah.

Testiranje na domu

Aplikacija Glovo, ki sicer uporabnike v glavnem povezuje z restav­racijami in trgovinami, vključuje tudi kategorijo »karkoli«, zaradi česar poročajo tudi o nekaterih precej nenavadnih naročilih. Njihovi kurirji v Črni gori so, denimo, nekomu dostavili ločitvene dokumente, v Gruziji žuželke za anakondo, na Poljskem 732 čajnih vrečk ter v Španiji 40 škatel odvajal. Prvo naročilo, ki so ga dobili ob začetku delovanja v Sloveniji, je prišlo iz Hood Burgerja, zadnje v preteklem letu pa je bilo opravljeno v McDonald'su. Ker je bilo okoli 16.30, lahko vsaj sklepamo, da to ni bila silvestrska večerja.

V Sloveniji so še vedno priljubljeno naročilo burgerji s krompirčkom. FOTO: Shutterstock

Najzvestejši naročnik Glova v Sloveniji je opravil več kot 490 naročil v skupni vrednosti 3200 evrov, med vsemi državami, kjer je podjetje navzoče, pa je rekorder zapravil kar 130.000 evrov.

Med najbolj nenavadnimi dostavami pri Woltu bi lahko omenili testiranje. Kot je pojasnil Clemens Brugger, so se povezali s podjetjem Alfa Estetika in tako je mogoče od nedavnega na dom naročiti tudi zdravstveno osebje, ki izvede brezplačno testiranje s hitrimi antigenskimi testi, rezultat pa sporočijo v eni uri od odvzema brisa. Uporabniki lahko v aplikaciji oddajo prednaročilo za testiranje za točno določen termin oziroma oddajo naročilo, aplikacija pa izpiše predvideni čas prihoda. V prvi fazi je testiranje na voljo uporabnikom iz centra Ljubljane, Šiške in za Bežigradom, in sicer od 9. do 16. ure, pozneje pa se bo razširilo na celot­no dostavno območje Ljubljane in bo potekalo od 9. do 19. ure.

Z naročilom testiranja na domu so se, kot so zapisali v sporočilu za javnost, še bolj približali cilju, da lahko uporabniki dostopajo do vsega, kar potrebujejo za kakovost­no življenje: »Zakaj ne bi v prihod­nosti na Woltu naročili tudi čiščenja, bančne storitve ali masaže na domu?«

Računalniške miške, baterije in polnilniki

Spremembe so sicer zaznali že v primerjavi med lanskim in pred­lanskim letom. Kljub temu da večina uporabnikov še vedno najraje naroča burgerje, pice in kitajsko hrano, so vse bolj priljubljene vegetarijanske in veganske jedi ter zdrava in lahka hrana. Več je tudi naročil iz drogerij, kot so izdelki za osebno nego, za otroke, hrana za hišne ljubljenčke in podobno. V prazničnem času se poveča zanimanje za knjige, kozmetične sete, izdelke za prosti čas in elektronske izdelke, kot so pametni telefoni in tablice. Računalniške miške, baterije in polnilnike zdaj že redno dostavljajo v pisarne in na domove. »Naša vizija je, da zgradimo nakupovalno središče, ki ga bo imel vsak uporabnik v svojem žepu,« je dejal Clemens Brugger.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Wolt trenutno sodeluje s 700 tedensko aktivnimi dostavljavci, največ jih je v Ljubljani; deluje sicer v osmih mestih, ob glavnem še v Mariboru, Celju, Novem mestu, Kranju, Kopru, Domžalah in na Ptuju. Dostavljavci se sami odločijo, s katerimi prevoznimi sredstvi bodo dostavljali, najbolj priljubljeno je kolo, sledita avto in motorno kolo. V dveh letih so, kot zanimivost, prevozili deset milijonov kilometrov, večino s kolesi, kar je enako, kot če bi se podali 250-krat okrog Zemlje.

Za Woltove dostavljavce je bil najbolj naporen dan preteklega leta 26. november, ko je bil potroš­niški praznik, črni petek. Načeloma pa so meseci proti koncu leta, torej november in december, ved­no bolj pestri, so dodali pri podjetju. Za Glovove kurirje v Sloveniji je bil najbolj naporen dan prav tako petek, vendar 12. november, ko so ob 11.32 dostavili 95 naročil.