Opazno odsotna Melania Trump

Vprašanje, ali se bo Melania Trump udeležila četrtkove razprave ali ne, je ostalo skrivnost tako rekoč do zadnje minute pred sinočnjim prvim televizijskim soočenjem predsedniških kandidatov Joea Bidna in Donalda Trumpa. Trump je ob pristanku v Atlanti sam stopil iz letala, pridružila se mu je le množica pomočnikov, vključno z glavnima svetovalcema za kampanjo Susie Wiles in Chrisom LaCivito. Tudi po koncu razprave Melanie v studiu medijske hiše CNN ni bilo videti, medtem pa je žena predsednika Bidna Jill prišla do odra in spremila moža do moderatorske mize.

Nekdanja prva dama Melania Trump je tako prekinila tradicijo predsedniških soočenj od leta 1976, ko so se družine predsedniških kandidatov začele udeleževati debat.

Nazadnje na maturi

A to ni nič novega za Melanio Trump, ki je opazno odsotna iz tokratne kampanje in je letos že izpustila nekatere ključne dogodke v moževi predsedniški tekmi, vključno s supertorkovo zmago. Odsotna je bila tudi med sojenjem nekdanjemu predsedniku v New Yorku, kjer je bil spoznan za krivega v 34 kaznivih dejanjih ponarejanja poslovnih evidenc v povezavi s shemo denarja med kampanjo leta 2016.

Predsednik Biden je imel v studiu podporo tudi v ženi. FOTO: Mandel Ngan Afp

Nazadnje so Melanio videli na maturi Barrona Trumpa maja, vedno večje so tudi špekulacije, da se v primeru zmage ne bo vrnila v Belo hišo, ampak bo ostala v Mar-a-Lagu v Palm Beach na Floridi ali v New Yorku, saj naj bi Barron študiral na univerzi v New Yorku. Trumpova sta večkrat - tudi v času mandata - prekršila predsedniško tradicijo. Kot je za ameriške medije povedala avtorica več knjig o nekdanjih prvih damah Kate Anderson Brower, je tudi to jasen dokaz, da se Melania še bolj oddaljuje od svojega moža, pa tudi družbenopolitične scene v Washingtonu.