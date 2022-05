Glasbeniki iz Ukrajine in Slovenije v Cankarjevem domu

Z glasbo do prihodnosti je vodilo dobrodelnega koncerta, ki ga v sredo v Cankarjevem domu pripravljajo mladi glasbeniki iz Ukrajine, združeni s Slovenskim mladinskim orkestrom pod vodstvom dirigentke Žive Ploj Peršuh, ter s težko pričakovanim gostom, violinistom Gidonom Kremerjem. Na njem bodo zbirali pomoč za sodelujoče glasbenike in njihove družine ter Unicefove programe pomoči vrstnikom, ki so še v Ukrajini. Šolsko leto, ki se je tudi v tej državi po covidu-19 začelo s polno upanja, se namreč končuje s praznimi in uničenimi šolami ter milijoni razseljenih otrok.

Živa Ploj Peršuh bo dirigirala na koncertu. FOTO: arhiv Slovenskega mladinskega orkestra

Razširjena družina Žive Ploj Peršuh in njenega moža Toma Peršuha, ki sta pred dobrima dvema mesecema zagnala akcijo, s katero sta pomagala mladim glasbenikom in njihovim družinam, da se zatečejo v Slovenijo, ima okoli 140 članov, približno 80 je glasbenikov. Ena od glavnih misli, ki jih je takrat vodila v Slovenijo, je bila možnost, da lahko še naprej ustvarjajo.

Z inštrumenti prav tako najlažje pomagajo, zato so že sodelovali na dobrodelnih koncertih za domovino, tokratni bo namenjen tudi zbiranju denarja za njihovo bivanje v Ljubljani, za nastanitev, prehrano in vse drugo, kar potrebujejo, saj od države še vedno niso dobili odločb, ki bi jim zagotavljale vsaj osnovno pomoč.

Donirati je mogoče: - s poslanim SMS s ključno besedo OTROCI10 na 1919 (darujemo 10 evrov) - z nakazilom na TRR SI56 0284 3026 4222 554, referenca: SI 00 45000, prejemnik: Slovenska fundacija za Unicef, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana

Usklajevanje šole in vaj

Kot pravi Živa Ploj Peršuh, se na koncert intenzivno pripravljajo tri tedne, napetost se je stopnjevala zlasti v zadnjih dneh, ko so skupaj preživeli tudi večino prvomajskih praznikov in vikendov. S člani Slovenskega mladinskega orkestra so se lepo ujeli, najbolj zahtevna naloga pa je organizacija vaj, saj imajo otroci ta čas veliko dela z zaključevanjem ocen v šoli, nekateri tudi z maturo. »Mislim pa, da bomo dosegli cilj, to je integracija v orkester,« je zadovoljna Živa Ploj Peršuh, ki ves čas poudarja, da si želijo otroke iz Ukrajine vključiti v družbo kot mlade glasbenike, ne kot begunce.

Člani Slovenskega mladinskega orkestra, ki ga vodi Živa Ploj Peršuh, so se lepo ujeli z vrstniki iz Ukrajine. FOTO: arhiv Slovenskega mladinskega orkestra

Eden od vrhuncev pričakovanega koncerta tudi med mladimi glasbeniki, zlasti violinisti, je srečanje z enim najboljših violinistov ta čas, Gidonom Kremerjem. Njegova udeležba je splet nekaj srečnih naključij, med njimi je gotovo to, da je ravno v tem času v soseščini, predvsem pa ima za pomoč mladim velik posluh. Skupaj bodo izvedli Schumanov Violinski koncert, ki je sicer izvirno napisan za violončelo, a je bil prirejen za njegov komorni orkester Kremerata Baltica, kar je gotovo velika čast, je dodala sogovornica. Pripravljajo še več drugih gostovanj in koncertov, naslednji večji bo 7. junija v Križankah.

Zadnje tri tedne se zavzeto pripravljajo na koncert v Cankarjevem domu. FOTO: arhiv Slovenskega mladinskega orkestra

Gmotna in denarna pomoč

Z dobrodelnimi prireditvami poskušajo Ukrajini pomagati tudi druge ustanove. Minuli konec tedna je bil v SNG Opera in balet Ljubljana baletni koncert za mir, posvečen zlasti materam z otroki. Donacije je zbirala Slovenska Karitas, ki je za Ukrajino pridobila že 2,25 milijona evrov denarnih sredstev in še za 1,6 milijona evrov materialnih. Do zdaj so v denarju na Caritas Ukrajina nakazali 1,1 milijona evrov ter poslali 16 pošiljk materialne pomoči v vrednosti 785.000 evrov.

Živa Ploj Peršuh je s soprogom Tomom Peršuhom pred dvema mesecema zagnala obsežno akcijo pomoči mladim glasbenikom iz Ukrajine. Zdaj sestavljajo njuno razširjeno družino.FOTO: arhiv Slovenskega mladinskega orkestra

Na Rdečem križu so zbrali več kot 865.000 evrov in jih 510.000 nakazali tamkajšnjim organizacijam ter za okoli 325.000 evrov materialne pomoči, ki so jo že dostavili. Kot so dodali, pomoči, ki jo zagotavljajo vsak dan beguncem na poti ali v Sloveniji, še niso v celoti ovrednotili.

Unicef Slovenije je s pomočjo darovalcev iz naše države otrokom in družinam v Ukrajini doslej namenil več kot 600.000 evrov. Tudi na tem koncertu bodo vzporedno zbirali donacije zanje, kajti šolsko leto v Ukrajini se, kot opozarjajo, končuje z zaprtimi učilnicami in zdesetkanimi šolami. »Zagotavljanje dostopa do izobraževanja lahko predstavlja razliko med občutkom upanja ali brezupa za milijone otrok,« je poudaril Murat Sahin, Unicefov predstavnik v Ukrajini. »To je bistvenega pomena za njihovo prihodnost in tudi za prihodnost vse Ukrajine.«