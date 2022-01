Moških privilegijev se je zavedela šele kot ženska

Caroline Farberger je svoje življenje začela kot moški, Carl Farberger. Kot Carl je nanizala številne uspehe. Ima dve univerzitetni diplomi, ženo in tri otroke ter izjemno poklicno pot, saj se je prebila vse do izvršne menedžerke v švedski zavarovalniški družbi ICA. A pred tremi leti se je odločila, da je skrajni čas, da zaživi tako, kot se počuti – kot ženska. Nekega dne je pisarno zapustila v moški obleki in čevljih, naslednjič je prišla oblečena v krilo in visoke pete. Sodelavci so jo pričakali s šopkom rož, je dejala v pogovoru za nemški Der Spiegel.

Odločitev ni bila lahka, je pojasnila. Veliko bi lahko izgubila, saj skoraj ni ljudi na tako visokih položajih, ki bi javno priznali, da so transspolne osebe. Po drugi strani pa je ravno zato to lažje storiti, saj si nihče ne upa dajati negativih komentarjev. Bržčas je še najbolj pomagalo to, da jih ima že več kot 50 in pri teh letih ima človek več poguma, da živi tako, kot si sam želi. Tudi njena družina je spremembo dobro sprejela, je pa za otroke še vedno oče, in ne mama, pravi Farbergerjeva.

Staremu Carlu bi rekla ...

Na vprašanje, ali meni, da bi tudi kot ženska dosegla položaj izvršne direktorice, pojasnjuje, da bi se zagotovo morala bolj dokazovati in več žrtvovati. Kot primer navaja kar odločitve v svoji družini. Ko sta z ženo dobili dvojčka, sta se dogovorila, da bo žena ostala z otrokoma doma, sama pa bo nadaljevala kariero, čeprav je imela tudi partnerica dobro službo. Če bi bil položaj obrnjen, je vprašanje, kaj bi naredila. Bi se odločila ostati z otrokoma doma ali nadaljevati kariero in ali bi se počutila krivo, ker kariere in družinskega življenja ne usklajuje najbolje?

Farbergerjevi je sprememba omogočila tudi ekskluziven vpogled v prednosti, ki jih imajo moški na karierni poti. Ko je v pisarno začela hoditi kot ženska, ji je sodelavka pisala, da je vesela spremembe, saj bodo tudi sestanki odslej potekali drugače. Farbergerjeva je ugotovila, da je kot moški nastopala izjemno avtoritativno in s tem odvračala drugačna mnenja in komentarje, predvsem od žensk. Tega se prej ni zavedala, zdaj to spreminja in najprej posluša mnenja sodelavcev, šele nato pride na dan s svojimi idejami. Ta spoznanja s pridom izkorišča pri spreminjanju kulture vodenja v podjetju. Staremu Carlu bi danes poveznila lonec na glavo in mu rekla, naj že vendar odraste in se zave, v kako privilegiranem položaju je.