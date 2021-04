Mumija presenetila raziskovalce

Rentgenski posnetki več kot 2000 let stare mumije. FOTO: Warsaw Mummy Project/AFP

Poljski raziskovalci so presenečeno pogledali rentgenske posnetke mumije, saj so pričakovali posmrtne ostanke moškega, zagledali pa so žensko, ki je bila v sedmem mesecu nosečnosti. Do zdaj še niso naleteli na tako zelo dobro ohranjeno egipčansko mumijo nosečnice.Mumijo so v Varšavo pripeljali leta 1862, navajajo tuji mediji. Na krsti je bilo zapisano, da gre za svečenika in prejšnji pregledi niso ovrgli tega zapisa.»Prvo presenečenje je bilo, da ni bilo moških spolnih organov, ampak prsi in dolgi lasje. Potem smo odkrili, da gre za nosečnico. Ko smo videli majhno nogico in ročico ploda, smo bili šokirani,« je za Associated Press povedala antropologinja in arheologinjaRaziskovalci menijo, da je bila ženska stara med 20 in 30 let, na podlagi velikosti lobanje dojenčka pa menijo, da je bila med 26 in 28 tednom nosečnosti.»Mumija je resnično edinstvena. Podobnih primerov praktično ni,« je povedal član raziskovalne ekipeZakaj dojenčka med mumifikacijo niso odstranili iz telesa, lahko le ugibajo. Iščejo tudi vzrok smrti mlade ženske.​Zanimivo je seveda tudi to, kako se je znašla v sarkofagu, na katerem hieroglifi pišejo, da je bil namenjen svečeniku, živečem v obdobju med prvim stoletjem pred našim štetjem in prvim stoletjem našega štetja. Raziskovalci bodo zdaj na novo ugotavljali, iz katerega obdobja pravzaprav je mumija s skodranimi lasmi do ramen.