Na berlinskem metroju uvajajo vozovnice, prepojene s konopljinim oljem

V berlinskem podjetju BVG, v katerem skrbijo za javni prevoz po nemški prestolnici, so se v aktualnem predbožičnem času pohvalili, da so uporabnikom berlinske podzemne železnice in tamkajšnje mreže avtobusnih linij pripravili način, ki omogoča sprostitev po božičnem stresu v velemestu in tudi covidu. Z dobrodošlo pomočjo konoplje.

Kot poroča Deutsche Welle, BVG strankam ponuja možnost nakupa užitnih dnevnih vozovnic, prepojenih s konopljinim oljem, za katere obljubljajo, da imajo ob zaužitju »pomirjujoč učinek«.

Užitne vozovnice

Vozovnice niso ravno poceni in stanejo 8,80 evra, narejene pa so iz jedilnega papirja, posutega z »največ tremi kapljicami« konopljinega olja. BVG zatrjuje, da gre za olje, ki je pridobljeno iz semen konoplje, te pa ne vsebujejo nobene opojne snovi, kakršna je je THC.

Kot take so vozovnice, ki sicer veljajo 24 ur, »popolnoma neškodljive za zdravje« in »popolnoma zakonite«, zatrjujejo v RVG. »Brez težav lahko potujete po Berlinu ves dan in nato skupaj z vozovnico preprosto pogoltnete tudi svoj božični stres,« so sporočili iz podjetja.

Ob tem so poudarili, da nikakor ne gre za kakšno javno zavzemanje drže glede debate o kanabisu, ki je spremljala nastajanje nove nemške vladne koalicije. Ta je namreč privolila, da bo legalizirala »rekreativno rabo« kanabisa.

FOTO: Tobias Schwarz/AFP

Za olje iz semen konoplje, skratka, v BVG trdijo, da je enako neškodljivo kot sončnično ali oljčno olje, s tokratno kampanjo pa nadaljujejo serijo minulih nenavadnih oglaševalskih potez, kakršna je bila ponudba omejene izdaje adidask, ki so veljale tudi za letne vozovnice. To je bilo leta 2018, številni so se že zgodaj podali v čakalne vrste zanje. Stale so 180 evrov, pri čemer je tedaj znašala cena letne vozovnice 761 evrov.