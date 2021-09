Na Japonskem kar 86.500 stoletnikov, največ doslej

Sodeč po Guinnesovi knjigi rekordov je tudi najstarejši človek na svetu – Japonka. To je Kane Tanaka iz Fukuoke, rojena leta 1903, ima 118 let. FOTO: Reuters

105-letni Hidekiči Mijazaki je se, ko je postavil svoj rekord v teku na sto metrov, postavil v pozo Usaina Bolta. Mijazaki je postal najstarejši tekmovalni sprinter na svetu. FOTO: Kyodo Reuters Pictures

Japonci so v svoji državi našteli kar okoli 86.500 sodržavljanov, katerih starost znaša vsaj sto let, piše italijanska novinarska agencija Ansa, ki se sklicuje na podatke japonskega ministrstva za zdravje. Podatke so objavili ob prihajajočem prazniku spoštovanja starosti, ki bo prihodnji ponedeljek.Med 86.500 stoletniki po številu izrazito prednjačijo ženske, ki jih je kar 88,4 odstotka oziroma 76.450, moških pa je 10.060. Za primerjavo, leta 1963, ko je država uradno začela spremljati statistiko stoletnikov, je bilo teh le 153.Pričakovanja dolžine življenja so na Japonskem najvišja na svetu. Življenje Japonk naj bi trajalo 87,74 leta, Japoncev pa precej manj, 81,64.Sodeč po Guinnesovi knjigi rekordov je tudi najstarejši človek na svetu – Japonka. To jeiz Fukuoke, rojena leta 1903, ima 118 let. Najstarejši Japonec jeiz Nare, ki ima 111 let.