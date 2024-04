Načrtujete nakup, gradnjo ali prenovo doma?

Se prav zdaj spopadate s tem največjim življenjskim izzivom in se odločate za nakup, gradnjo ali prenovo doma?

Toda, kako se s tem spopasti, če nimamo (dovolj) lastnih sredstev niti si ne moremo denarja izposoditi od staršev in prijateljev? V današnjih časih, ko se še vse draži in se nam želje in cilji kar odmikajo, večinoma menimo, da do kredita tako ali tako ne moremo, saj nas čaka kup omejitev in pogojev.

Vendar ni nujno, da to drži – v SKB banki so kreditni specialisti znani po celoviti, transparentni in individualni obravnavi, saj za vas poiščejo najugodnejšo kreditno možnost in vas z odplačevanjem ne preobremenijo. Prav tako vam ob nakupu pomagajo pri preverjanju skladnosti nepremičnine z zakonodajo, da je vaš nakup nepremičnine res varen.

V SKB banki vam ponujajo stanovanjski kredit s top fiksno obrestno mero do 25 let, s katerim boste lahko želje in ideje spremenili v dom. Posebnost njihovega stanovanjskega kredita je, da ga pod enakimi pogoji in obrestno mero lahko dobijo stranke vseh bank. Tudi če niste njihova stranka, boste lahko izkoristili top obrestne mere – brez pribitkov, ki jih pozna večina drugih bank.

Poleg tega so ukinili tudi enkraten strošek ob odobritvi kredita, tako zdaj mesečno pregledno plačujete strošek vodenja kredita skozi celotno obdobje trajanja kredita. Višina mesečnega stroška je enotna, ne glede na višino zneska ali čas trajanja stanovanjskega kredita. Ob predčasnem plačilu kredita ga preprosto prenehate odplačevati.

Pri izračunu kreditne sposobnosti in višine kredita v SKB banki upoštevajo skoraj vse vaše prilive na osebni račun,* okvirno kreditno sposobnost pa lahko hitro preverite tudi s pomočjo spletnega kalkulatorja kreditne sposobnosti. Višina mesečnega obroka kredita je odvisna od višine vaših prihodkov in morebitnih že obstoječih obremenitev – kredit ali lizing. Kreditno sposobnost lahko dodatno znižajo stroški vzdrževanja družinskih članov (otrok), ki jih banka glede na zakonodajo in predpise mora upoštevati, bližajoča se upokojitev in odločitev, da se najema kredit s spremenljivo obrestno mero, ki ima vračunano dolgoročno pričakovano rast referenčne obrestne mere.

Dobro je tudi vedeti, da pri najemu stanovanjskega kredita upoštevate obrestno mero in ne iščete le najnižjega mesečnega obroka. Kredit s spremenljivo obrestno mero je morda na prvi pogled ugodnejši, a če se referenčna obrestna mera (euribor) poviša, se s tem poviša tudi mesečni znesek (anuiteta) za odplačevanje kredita. Fiksna obrestna mera je tako glede na tveganje bistveno varnejša izbira, saj omogoča enakomerne mesečne obroke, znane že ob podpisu pogodbe. Prav tako vam kljub nekoliko višji mesečni anuiteti dolgoročno prinaša varnost pred dvigom obrestne mere, vi pa že ob najemu kredita veste, koliko denarja boste morali na koncu vrniti.

Ko se odločite za SKB stanovanjski kredit, ga lahko še dopolnite z ustreznim zavarovanjem ter s tem zavarujete sebe, svojo nepremičnino in prihodnost najbližjih. FOTO: SKB banka

V SKB banki so šli še korak naprej in vam stanovanjski kredit res približali – s kreditnim specialistom na terenu.

Dejstvo je, da je lahko zaradi številnih obveznosti obisk bančne poslovalnice časovni izziv, pred vami pa je tako pomembna odločitev o najemu stanovanjskega kredita.

Izkoristite prednosti sklepanja super ugodnega SKB stanovanjskega kredita s kreditnim specialistom na terenu ter se izognite časovni zanki in nejasnim postopkom. Pomagal vam bo razumeti in vas vodil skozi celoten postopek financiranja nepremičnine ali refinanciranja stanovanjskega kredita, gradnje ali adaptacije nepremičnine.

Skupaj z vami bo poiskal najugodnejšo kreditno možnost ter vam pripravil informativni izračun in odplačilni načrt. Zagotovil vam bo podporo pri izpolnjevanju vloge za kredit ter vas seznanil z vso zahtevano dokumentacijo, to so dokazila o kreditni sposobnosti, namenska dokumentacija (kupoprodajna pogodba, gradbeno dovoljenje, računi idr.) in dokumenti, ki jih banka zahteva za vzpostavitev zavarovanja kredita (cenitev, poroštvene izjave …).

V postopku pridobivanja kredita se bo za vas dogovoril o terminu za cenitev nepremičnine in po podpisu kreditne pogodbe ob zavarovanju kredita s hipoteko tudi o terminu sestanka pri notarju.

Vse boste lahko urejali takrat, ko bo časovno ustrezalo vam.

Kreditni specialist bo prišel do vas – na delovno mesto ali izbrano lokacijo, lahko pa ste z njim povezani tudi na telefonski ali video konferenci.

Kontaktirajte nas, kreditni specialisti smo tu za vas: Luka Završnik 051 617 875 e-naslov: luka.zavrsnik@skb.si Maja Janežič 070 516 979 e- naslov: maja.janezic@skb.si Maja Krajnc 070 516 955 e- naslov: maja.krajnc@skb.s Rezervirajte sestanek na kreditni.specialisti@skb.si.

Ko se odločite za SKB stanovanjski kredit, ga lahko še dopolnite z ustreznim zavarovanjem ter s tem zavarujete sebe, svojo nepremičnino in prihodnost najbližjih.

Da boste resnično pripravljeni na vse možne situacije ter boste lahko mirni na poti do načrtovane nepremičnine in uživanju v novem domu, vam v SKB banki ponujajo tudi zavarovanje v primeru nepredvidljivih življenjskih dogodkov. V sodelovanju z Groupama Zavarovalnico ponujajo izjemne pakete življenjskih zavarovanj kreditojemalcev stanovanjskih kreditov.

Pomembno je tudi, da obdržite vrednost premoženja ter ga zaščitite pred nepredvidljivimi in nenadnimi okoliščinami, kot so požar, naravne nesreče, izliv vode, lom stekla in druge nevarnosti. Zato ne spreglejte izjemne finančne zaščite z zavarovanjem nepremičnine – Varen dom, pri kateri vam zavarovalnica Groupama podari še 10-odstotni akcijski popust na celotno zavarovalno premijo.

In ja, res velja lep slovenski pregovor: »Povsod je lepo, a doma je najlepše.« Naj vam pri tem pomaga super ugoden SKB stanovanjski kredit.

* Upoštevajo se vsi vaši prilivi, ne le neto plače in pokojnine, ampak tudi prevozi, malica, regres, božičnica ipd., razen socialnih prejemkov, npr. otroški dodatek …

Naročnik oglasne vsebine je SKB banka