Nadzor je v splošnih razlagalnih slovarjih med drugim razložen kot 'sistematično pregledovanje, spremljanje poteka ali razvoja česa, zlasti določene dejavnosti', pa tudi kot 'prizadevanje, skrb za pravilno ravnanje, vedenje, delo koga'. V terminoloških slovarjih, zlasti v pravnem in davčnem, pa najdemo kar 19 terminov, katerih jedro je beseda nadzor. V njih so na voljo definicije, ki opredeljujejo vse od nadzora financ do izpolnjevanja obveznosti do države, na primer davčni ter trošarinski nadzor, pomembno vlogo v delovanju države opravlja inšpekcijski nadzor.

Nadzor imamo torej vsepovsod in na vseh področjih, tudi na smučiščih mora razmere preveriti nadzornik smučišča. Po novem je spet uveden na državnih mejah, četudi je Evropa brez meja ena najpomembnejših prednosti Evropske unije. Ponovno uvedbo nadzora mnogi posamezniki čutijo kot nezaupanje in celo zaušnico svojemu delu, kar se je kazalo tudi v užaljenem odzivu hrvaškega predsednika vlade na slovenski ukrep. Slovenija je že večkrat protestirala proti nadzoru na meji z Avstrijo, po napovedi italijanskega nadzora na zahodni meji pa ga je uvedla še sama.

Mnoge poti, ki s(m)o jih ubirali kot turisti in pri tem kdaj vznejevoljili tamkajšnje domačine, bodo spet zaprte in namenjene le obmejnim prebivalcem, kar bo zagotovo umirilo promet, vprašanje pa je, ali bo ustavilo tistih nekaj zlonamernih posameznikov, zaradi katerih je bil tak ukrep sprejet.

Mir in sožitje sta vrednoti, ki ju znamo ceniti šele takrat, ko sta ogroženi. Nadzor nas ne bi smel vznemirjati, sprejeti ga moramo kot tisto skrb za pravilno ravnanje, ki jo opisuje slovar, žal pa se dostikrat zgodi, da se izrodi in ovira samo tiste, ki že tako ali tako brez vsakršnega nadzora ravnajo pravilno, vse druge pa namerno ali nenamerno spregleda.

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Mateja Jemec Tomazin.