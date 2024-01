Naj vaš dom zasije v novi preobleki

Vas pogled na kuhinjske elemente, katerih dizajn je že zdavnaj povozil čas, vsak dan spravlja v slabo voljo? Morda je napočil čas, da se lotite prenove kuhinje, jo opremite z novim pohištvom in sodobnimi ter varčnimi gospodinjskimi aparati. Res je, da običajno korenito prenovo kuhinje prelagamo na »boljše čase«, saj zahteva tudi nekaj več finančnih sredstev. Zato se pogosto zgodi, da nas v prenovo kuhinje prisilijo dotrajane napeljave.

Ne čakajte na maj

Dotrajane napeljave rade začnejo puščati in takrat s prenovo ne moremo več odlašati. Dosti manj stresno je, da se prenove lotimo bistveno prej in ne čakamo na nujno situacijo. Podobno velja tudi za kopalnico in druge prostore, kjer je napeljana voda.

Pomladni meseci so kot nalašč za izvedbo manjših ali večjih prenov našega doma, a ker bo v tistem času pravi izziv dobiti prostega mojstra za izvedbo, je dobro, da se za tak korak odločimo že v začetku leta. Ne nazadnje tudi dobava nekaterih materialov in aparatov lahko traja tudi mesec ali dva, če niso na zalogi. Podobno dolgi dobavni roki so tudi za kuhinjske elemente, še posebej, če so izdelani po naročilu. Zgodnejše načrtovanje tako pomeni večjo možnost, da bomo dobili izvajalca in pravočasno naročili vse potrebno za našo pomladansko osvežitev doma.

Ko prihranki ne zadoščajo

Pri prenovah doma, še posebej tistih večjih, se hitro zgodi, da razpoložljivi prihranki ne zadoščajo za celotno izvedbo. To seveda ne pomeni, da moramo uresničitev svoje želje prestaviti v prihodnost, ampak si lahko manjkajoča sredstva sposodimo v banki. S potrošniškim kreditom lahko kupimo gospodinjske aparate, sanitarno keramiko, pohištvo in belo tehniko za načrtovano prenovo doma.

Posebna ponudba Intese Sanpaolo Bank za nove stranke

V Intesi Saopaolo Bank so posebej za nove stranke, t.j. fizične osebe, ki še nimajo odprtega računa pri njih, pripravili zelo ugodno ponudbo potrošniških kreditov.

Posebna ponudba velja od 15. 1. 2024 do vključno 31. 3. 2024 za nove stranke, ki odprejo transakcijski račun in prenesejo redni mesečni dohodek (plačo ali pokojnino). Vloga za kredit mora biti oddana najpozneje do 31. 3. 2024. Akcija se izključuje z drugimi posebnimi ponudbami/ugodnostmi za potrošniške kredite.

Kot dodatno ugodnost pa bodo vsem novim strankam, ki se odločijo za odprtje računa pri njih, podarili enoletno brezplačno uporabo izbranega bančnega paketa Digital, Start in Plus1.

Izkoristite ugodno ponudbo Foto Martin Baebler

Do 45.000 evrov posojila

Potrošniško posojilo pri Intesi Sanpaolo Bank lahko sklenete pod ugodnimi pogoji:

– sklenitev kredita v višini do 45.000 evrov,

– sklenitev tako namenskega kot nenamenskega potrošniškega kredita,

– za sklenitev kredita zavarovanje ni potrebno,

­– odplačilno dobo kredita do 120 mesecev (odplačilna doba je praviloma do 84 mesecev; krediti z odplačilno dobo od 85 do 120 mesecev banka odobri v omejenem obsegu).

Informativno ponudbo za potrošniško posojilo lahko zainteresirane stranke pridobijo kar na daljavo, tako da pošljejo povpraševanje z želenim zneskom posojila in dobo odplačevanja prek spletnega obrazca.

Bančni paketi za vsakogar

Novo leto je čas za nove začetke in morda tudi za zamenjavo banke. Intesa Sanpaolo Bank tistim, ki se odločijo odpreti račun pri njih, omogoča tudi enoletno brezplačno uporabo svojih bančnih paketov Digital, Start in Plus1. Vsi poleg specifičnih storitev že vključujejo:

– uporabo osebnega transakcijskega računa2,

– uporabo mobilne in spletne banke, ki se lahko pohvalita z odlično oceno in uporabniško izkušnjo,

– možnost pridobitve osnovnega limita3.

– Stranke lahko uporabljajo brezplačni storitvi mobilnega plačevanja Google Pay in Apple Pay, ki ju je Intesa Sanpaolo Bank omogočila kot prva slovenska banka.

Bančni paketi za vsakogar Foto Martin Baebler

Paket Digital

Digital je z mesečnim nadomestilom 2,99 evra najugodnejši bančni paket Banke Intesa Sanpaolo in ga lahko enostavno sklenemo kar po spletu s pomočjo videoidentifikacije.

Paket Start

Paket Start je namenjen osnovnim uporabnikom in jim zagotavlja uporabo ključnih bančnih storitev za 5,30 evra mesečno.

Paket Plus

Najzahtevnejšim strankam banke je namenjen bančni paket Plus, ki za mesečno nadomestilo 13 evrov združuje širok nabor bančnih storitev.

Prepričani smo, da bo med njimi vsakdo našel primernega zase.

Sklenite ugoden potrošniški kredit in bančni paket pri Intesi Sanpaolo Bank in se prepustite prijetnim dilemam življenja.

1Nova stranka je fizična oseba, ki nima odprtega transakcijskega računa pri Banki Intesa Sanpaolo d.d. Akcijska ponudba velja do 30. 6. 2024 za paketa Start in Plus ter do 30. 9. 2024 za paket Digital, in sicer za nove stranke, ki odprejo transakcijski račun in prenesejo prejemanje rednega mesečnega dohodka (plača, pokojnina). Akcijska cena velja ob izpolnjevanju pogojev. Če stranka ne izpolnjuje pogojev, se nadomestilo za uporabo paketa začne zaračunavati po redni ceni, skladno s tarifo Banke Intesa Sanpaolo d. d.

Po preteku 12 mesecev se izbrani paket zaračuna skladno z vsakokrat veljavno tarifo banke, in sicer za paket Start 5,30 EUR, Digital 2,99 EUR in Plus 13 EUR. V primeru spremembe tarife banke je lahko cena paketa drugačna. Paket Digital je mogoče skleniti izključno po spletu. Preverite pogoje za odprtje paketa Digital po spletu.

2Transakcijski račun je namenjen aktivni uporabi (prejemanju plače ali pokojnine, izvrševanju plačilnih transakcij in drugim namenom, povezanim z opravljanjem bančnih storitev) ter ne zgolj hrambi denarja.

3 Za sklenitev osnovnega limita je potreben obisk poslovalnice.

Naročnik oglasne vsebine je Banka Intesa Sanpaolo d. d.