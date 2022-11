Najstarejša mačka na svetu – z uradnim potrdilom

Flossie iz Orpingtona na jugovzhodu Londona je rjavo-črna, rahlo slabovidna in gluha, sicer pa zdrava britanska mačka. Ima skoraj 27 let (natanko 26 let in 330 dni). Če jih prevedemo v človeško življenje, je njena starost 120 človeških let. V Guinnesovi knjigi je bila okronana za najstarejšo živečo mačko na svetu.

»Že takoj sem vedela, da je Flossie nekaj posebnega, vendar si nisem predstavljala, da bom svoj dom delila s svetovno rekorderko,« je za britanski BBC povedala njena lastnica Vicki Green, ki jo je posvojila, potem ko je bila žival avgusta predana dobrodelni organizaciji Cats Protection.



»Tako ljubeča in igriva je, še posebej, če pomisliš, koliko je stara. Neizmerno sem ponosna, da me je Cats Protection povezala s tako čudovito mačko,« je dodala Greenova.

Flossie je namreč v svojem dolgem mačjem življenju imela več domov. Prvih nekaj mesecev leta 1995 je živela kot potepuška mucka blizu bolnišnice Merseyside v Liverpoolu v severozahodni Angliji. Najprej jo je posvojil eden od zaposlenih v bolnišnici, pri katerem je živela deset let, potem pa je njen lastnik umrl. V svoj dom jo je kasneje sprejela njegova sestra, a po 14 letih je Flossie izgubila tudi njo. Tri leta je živela še z njenim sinom, potem pa so jo zaupali prostovoljcem Cats Protection.

Zatočišče za starejše ljubljenčke

»Presenečeni smo bili, ko smo videli, da Flossiejina veterinarska kartoteka kaže, da je stara 27 let,« je v posebni objavi zapisala Naomi Rosling, koordinatorka dobrodelne organizacije Cats Protection. Večina lastnikov mačk raje posvoji veliko mlajšo mačko in starejše živali svoje zadnje dni pogosto preživijo v zavetiščih, piše v sporočilu. Greenova upa, da bo s svojim zgledom spodbudila druge ljubitelje živali, da zagotovijo zatočišče tudi za starejše ljubljenčke. »Vedno sem želela starejšim mačkam omogočiti udobno življenje.«



Najstarejša mačka, ki je kdaj živela, Crème Puff, je sicer dopolnila 38 let in tri dni. Umrla je 6. avgusta 2005 v Austinu v Teksasu. Nekdanji najstarejši živeči pes Pebbles je poginil 3. oktobra v Južni Karolini, ZDA, pet mesecev pred svojim 23. rojstnim dnevom. Gino Wolf, toy foksterier, ki živi s svojim lastnikom v Los Angelesu, je trenutni rekorder pri 22 letih in dveh mesecih. Tudi njega je lastnik posvojil prek organizacije za varstvo živali v Koloradu. Študije kažejo, da večina psov živi osem do 15 let, zapisi o starejših psih, ki živijo več kot 20 let, pa so redki. Večinoma visoko starost doživijo manjše pasme.