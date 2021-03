Najstarejša Zemljanka bo nosila olimpijsko baklo

Plamenica z olimpijskim ognjem bo svojo pot na Japonskem začela 25. marca.

Kane Tanaka jo bo prevzela v mestu Šima.

Odločena je, da bo zadnjih nekaj korakov stopila čisto sama.



V navdih



Začetek poti 25. marca

Ko so ji za Guinnessov rekord domači in tamkajšnji župan izročili bomboniero in torto, je na vprašanje, kateri del njenega življenja je bil najlepši, superstoletnica odgovorila: Ta trenutek zdaj!

Japonkase pri 118 letih pripravlja, da bo maja nosila olimpijsko plamenico. Prevzela jo bo v mestu Šima v domači prefekturi Fukuoka. Načrt je tak, da jo bo na večini njene stometrske poti na invalidskem vozičku potiskala njena družina, a superstoletnica je odločena, da bo zadnjih nekaj korakov stopila sama. Njena družina je povedala, da je Kane navdušena nad svojo novo nalogo. Od nekdaj je imela rada namreč različne festivale.CNN se se je ekskluzivno pogovarjal z izbranko, ki ima za dogodek nov par superg (darilo družine na njen januarski rojstni dan). »Super, da je dosegla to starost in ima še vedno aktiven življenjski slog. Želimo si, da tudi drugi to vidijo in da jim bo v navdih, da starost ne predstavlja ovire,« je dejal njen vnuk, ki je star 60 let.Med preteklimi nosilci olimpijske bakle sta bila najstarejšaiz Brazilije, ki je baklo prižgala na poletnih igrah v Riu de Janeiru leta 2016 pri starosti 106 let, ter namiznoteniški igralec, ki je z baklo tekel na zimskih igrah 2014 v Sočiju pri 101 letu.Tanaka se je rodila kot sedma od osmih otrok 2. januarja 1903, z lastnikom prodajalne riža se je poročila pri 19 letih in rodila štiri otroke. Ima pet vnukov in osem pravnukov, ki pa se ne spomnijo, da bi bi veliko govorila o preteklosti ... Razmišlja naprej in resnično uživa v sedanjosti. Pravzaprav je Tanaka stara skoraj toliko kot olimpijske igre moderne dobe, ki so se začele leta 1896. Ko so bile nazadnje v Tokiu, to je bilo leta 1964, je bila Tanaka stara 61 let. Tokratne igre so 49. v njenem življenju.Tanaka zdaj živi v domu za ostarele, kjer se običajno zbudi ob 6. uri zjutraj, uživa v igranju strateške družabne igre Othello, podobne goju. Radovednost in matematika sta njena skrivnost pri ohranjanju ostrih misli in zdravega telesa. Rada pije kokakolo.Seveda pa Tanaka nikakor ni edina superstoletnica v deželi vzhajajočega sonca. Lani so evidentirali več kot 80.000 stoletnikov, vsak od 1565 prebivalcev Japonske je starejši od sto let, od tega je več kot 88 odstotkov žensk.Vsi nosilci olimpijske bakle bodo morali dva tedna pred štafeto opraviti zdravstven pregled in se vzdržati dejavnosti, ki bi lahko pomenile tveganje za okužbo. Plamenica z olimpijskim ognjem bo svojo pot začela 25. marca v Fukušimi, obiskala bo vseh 47 prefektur. Preden bodo na olimpijskem stadionu v Tokiu prižgali olimpijski ogenj, jo bo nosilo okrog 10.000 ljudi.