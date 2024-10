Največji stres za lastnika je nesrečen pes

Najboljši človekovi prijatelji so konec tedna zavzeli razstavne prostore Celjskega sejma. Na tisoče štirinožcev vseh barv, oblik in velikosti se je predstavilo na evropski razstavi psov, ki jo je Kinološka zveza Slovenije spet gostila po desetih letih. Cilj ni bil le izbrati najlepšega, ampak tudi ozaveščanje o sobivanju ljudi in psov. Da ne bi bilo več tako težko najti hotela, v katerem bi lahko bivali tudi štirinožci. In ne le najmanjši.

Vsaka dlaka mora biti na svojem mestu. FOTO: Kinološka zveza Slovenije

Razstavljavci so na ogled postavili 380 pasem psov, kar je okoli 80 odstotkov vseh pasem, ki jih poznamo. Skupno je bilo na ogled več kot 17.000 psov. Od tistih najmanjših, ki jim dlako spnejo z živobarvnimi pentljicami, do največjih, ki so skoraj večji od lastnikov, ko se postavijo na zadnje tace. Prav vsi so bili do zadnje dlake sfrizirani, sprehajali pa so se nadvse ponosno. Glejte me, ker lepšega ne boste videli.

Kraški ovčar je edina avtohtona pasma psov v Sloveniji. FOTO: Kinološka zveza Slovenije

Razstavljavci so prišli iz vse Evrope, od Skandinavije do juga celine, pa tudi z drugih kontinentov, kot pravi predsednik Kinološke zveze Slovenije Hari Arčon, tudi iz Japonske, Kitajske, Brazilije, Argentine … V to, da pridejo na tako razstavo, vložijo ogromno truda, časa in seveda denarja. »Imeti psa je velika strast. Če nas nekaj boli, potrpimo. Če se pes malo drugače obrne, gremo takoj k veterinarju. To so čustva. Pripravljen si vložiti marsikaj, kar nima cene,« je dejal Arčon.

Urejeni niso le psi, ampak tudi njihovi vodniki in vodnice. FOTO: Kinološka zveza Slovenije

Cene mladičkov pri vzrediteljih se gibljejo od 600 do 3000 evrov in še več, odvisno od pasme. Pritlikave pasme so, kot pravi Arčon, dražje, ker jih je v leglu manj. Seveda so pasme tudi različno priljubljene: »To se spreminja z življenjskimi navadami. Včasih smo imeli več časa za naravo, urejanje okolice in takrat smo imeli okoli hiše večje pse. Zdaj imamo manjše. Še zmeraj so med priljubljenimi ovčarske pasme, družni psi, pa tudi prinašalci, ki so socialni psi, dobrovoljčki, preprosto učljivi.«

Dogajanje se je na celjskem sejmišču začelo že v četrtek, ko so gostili okoli 500 otrok iz bližnjih šol, predstavili pa so se poklici, ki pri svojem delu sodelujejo s psi. FOTO: Kinološka zveza Slovenije

Ozaveščanje

Kinološka zveza Slovenije združuje 130 kinoloških društev, v katerih lastniki dobijo pomembne informacije o nakupu in vzgoji psa ter razmerah, ki jih potrebuje za življenje. Arčon poudarja pomen nakupa pri vzrediteljih, v Sloveniji so vsi psi vzrejeni po standardih, sledljiva je tudi genetika, letno jih v rodovno knjigo vpišejo okoli 4500: »Imamo vzrejne preglede, selekcioniranje staršev, genetske teste opravljamo … Tudi zato je cena malo drugačna. Lahko kupite od prekupčevalca žival za nekaj sto evrov, ker pravite, da ne potrebujete rodovnika, ki stane 30 evrov. To ni res. Rodovnika se ne da kupiti. Kupiš lahko samo psa z rodovnikom.«

Vsak drugačen, a vsak lep. FOTO: Kinološka zveza Slovenije

Razstave so priložnost za ozaveščanje o življenju s psi. Kot pravi Arčon, je v Sloveniji še veliko prostora za napredek. Tudi razstavljavci so kar iskali nastanitve, v katerih so psi dobrodošli, tudi večji: »Promoviramo se za zeleno destinacijo, nismo pa sposobni sprejeti psa, ki je danes sestavni del našega bivanja. Imamo stroge zakone in milijon zaščit živali, ampak psa ne smeš peljati v hotel. Razumem, da so nekateri nemarni in pustijo umazano za seboj. Tudi zato skušamo na takih dogodkih čim bolj ozaveščati, kaj pomeni sobivanje z živalmi, in pse predstaviti tako, da jih bodo sprejeli tudi tisti, ki jih sicer ne marajo.«