Navadna delfina »na malici« v Luki Koper

Dva navadna delfina, samico in njenega mladiča, so minule dni na območju tovornega pristanišča Koper dalj časa opazovali člani Morigenosa - slovenskega društva za morske sesalce. Navadni delfini (Delphinus delphis) so v našem morju redki, v Sredozemlju so na Rdečem seznamu opredelejni kot ogrožena vrsta, zato pri nas veljajo za nekaj posebnega. V slovenskem morju je to šele četrti primer opažanja, nazadnje so to vrsto pri nas opazovali pred desetimi leti.

Mladiček navadnega delfina se razposajeno igra z materjo navadno delfinko. Foto Morigenos

Kot je sporočil Tilen Genov, ki skupaj s sodelavci iz Morigenosa že 20 let sistematično raziskuje delfine, sta delfina v dobrem stanju, čeprav morda koga skrbi dolgotrajnejše zadrževanje teh bitij v pristaniških vodah. »Za zdaj ne vemo, zakaj sta se živali odločili preživljati v pristanišču, zato ni smiselno, da bi ju preganjali, saj to niti ne bi bilo uspešno. Prav mogoče je, da sta ta akvatorij izbrala zaradi hrane, vendar pristanišča niso običajno okolje, v katerem bi se delfini dobro počutili,« je povedal Jure Železnik iz Morigenosa, ki ni povsem prepričan, da sta delfina že odplavala iz Koprskega zaliva. Hkrati Morigenos prosi vse, ki bi ju opazili še kje, naj bodo pozorni, svoja opažanja pa jim sporočijo na 031 771 077.

Igrivo reazpoložen mladič navadnega delfina je radovedno kukal na čoln raziskovalcev Morigenosa. Foto Morigenos

»Čeprav je morda v Luki res precej rib, pa je tudi precej prometa in tudi več hrupa pod vodo kot običajno, zato je takšno zadrževanje delfinov prej nenavadno. Sta pa bila delfina videti zdrava in živahna, mlajši, ki je star nekaj več kot eno leto, se je našemu čolnu zelo radovedno približal na dva metra,nas opazoval in skušal vzpostaviti stik,« je dejal Jure Železnik.

Takole kuka v koprski svet komaj dobro leto star navadni delfin. Foto Morigenos

Člani društva Morigenos namenjajo paru navadnih delfinov posebno pozornost ne le zato, ker sta na seznamu ogroženih vrst, ampak tudi zato, ker so pred enajstimi leti spremljali ne najbolj veselo zgodbo s podobnim parom dveh navadnih delfinov. Že leta 2010 so namreč italijanski raziskovalci opazovali navadno delfinko z mladičem, ki sta se v pristanišču Tržiča zadrževala kar eno leto. Po enem letu pa so opazili, da je dobro leto star mladič začel hirati in potem izginil. Samica se je po izginotju mladiča nekaj časa še vračala v tržiško pristanišče, plavala do Trsta in nazaj in se potem poslovila.

Navadni delfini veljajo v našem morju za izumrle

Kasneje so ugotovili, da je delfinka priplavala iz Jonskega morja (fotodokumentirana je bila pri otoku Lefkada), več kot tisoč kilometrov, in na poti proti severu tudi skotila mladiča, ki je kasneje umrl v Tržaškem zalivu. Niso ugotovili, zakaj. Njena pot do severnega Jadrana je doslej najdaljše dokumentirano potovanje te vrste delfinov na svetu. Več mesecev po odhodu samice iz našega morja so na obali pred Izolo leta 2011 našli zelo razpadlo truplo delfinjega mladiča. Kasneje so ugotovili, da gre najverjetneje za istega mladiča. Leta 2012 so pred Piranom odkrili še en osamljen primer navadnega delfina.

Navadni delfin v koprskem pristanišču. Foto Morigenos

Ta vrsta navadnih delfinov je bila še pred 60 ali 70 leti povsem običajna v Jadranskem morju. Zadnjih 30 let pa jo obravnavajo kot izumrlo. K temu je pripomoglo več razlogov (predvsem prekomerni ribolov in degradacija morskega okolja), med njimi tudi ta, da sta Jugoslavija in Italija še v začetku 60-tih let izplačevala nagrade ribičem za vsakega ubitega delfina, saj so jih obravnavali kot škodljivce, ki so odžirali ribičem ulov.

Dva navadna delfina (Delphinus delphis) v morju Luke Koper. Spredaj mati, zadaj mladič. Foto Morigenos

Zaradi naštetega je bilo za poznavalce delfinov veliko presenečenje, ko so hrvaški raziskovalci Plavega svijeta poleti 2018 pri Kornatih opazili skupino kar 50 navadnih delfinov. Tako velika jata ne bi bila nič posebnega pred 70 leti, v zadnjih letih pa je res nevsakdanja. Še posebej, ker veterinarji zagrebške veterinarske fakultete pri obdukcijah trupel poginulih delfinov še zmeraj kdaj najdejo krogle, izstreljene na delfine v zadnjih letih.

Pred 10 leti sta se v morju Luke Koper vsaj teden dni zadrževala tudi dva navadna progasta delfina (Stenella coeruleoalba). Po velikem številu trnkarjev na potniškem pomolu sodeč lahko sklepamo, da rib tukaj res ne manjka.