Prikolesarila sem domov v dežju, brez pelerine, mokra do kože. Na poti so se v misli prikradle slike planinskih pohodov iz mladih let, ko nas ni ustavilo nobeno vreme. Počutila sem se živo in mlado; vožnja s kolesom po dežju je bila pravi navdih. Večer je bil svetel, ubran, vse mi je šlo dobro od rok.

O pomenu besede navdih sem vprašala slovarski portal Fran; navdihujoč je s svojo zasnovo in uporabnostjo. Sinonimni slovar slovenskega jezika nam razloži, da je navdih ustvarjalna moč, ki jo vzbuja pojav ali stvar. Sopomenke so inspiracija, navdihnjenje, razsvetljenje.

Navdih je moč, ki nam daje krila, prinaša navdušenje, presega omejitve, vodi k inovativnim idejam ali pa preprosto k občutku notranjega miru in zadovoljstva. Pomaga nam ohranjati življenjsko radost, motivacijo in smisel.

Vprašala sem še domače omizje in odgovorom ni bilo konca: navdih so ljudje, ki so uspešni in zmorejo na prvo mesto postaviti družino; ki se ne pustijo zmanipulirati; ki znajo narediti nekaj s svojimi rokami; ki jim je mar za druge in zmorejo slišati; navdih so preproste rešitve velikih problemov; navdih so posebni ljudje in njihove življenjske zgodbe … navdih je napet popek divjega kostanja in fantek z ogromno šolsko torbo na hrbtu in novo nogometno žogo pod pazduho – vrnil je nasmeh.

Beseda navdih v slovarjih na portalu Fran.

Na vrhu strmega naleta navdihujoče skakalnice Holmenkollen na Norveškem je pred dnevi drobcena Nika Prevc v tankem skakalnem dresu na vetru čakala na znak za spust. Večkrat se je pripravila na naletno rampo in se zaradi slabih vetrovnih razmer spet vrnila. Po skoraj pol ure čakanja na ubijalskem mrazu je skočila na šesto mesto. Redkobesedna najstnica je že pred tem v nekem intervjuju izjavila, da je problem današnjega časa razvajenost.

Tudi Nika Prevc je za marsikoga navdih – tako kot njeni bratje in vsa družina Prevc. Ta konec tedna bomo držali pesti zanje!

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: Alenka Porenta.