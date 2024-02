Ne boste verjeli, kje vse lahko prihranite čas

Težava je v tem, da izgubljamo preveč časa po nepotrebnem in da si ga ne zmoremo ali pa ne znamo vzeti. Kako si torej organizirati dan, da bo dovolj časa za pomembne stvari v življenju – za družino, prijatelje in seveda zase? Nekaj dragocenih minut in celo ur lahko prihranite kar pri vsakdanjih opravilih.

Te stvari vam nevede kradejo čas

Samoumevno je, da večkrat na dan pogledate na telefon, preverite elektronsko pošto in kaj je novega na družbenih omrežjih. Pri tem pa se sploh ne zavedate, koliko časa, morda celo spanca s tem izgubite vsak dan. Čas in energijo izgubljate tudi, če se vsakodnevno pritožujete nad stvarmi, na katere ne morete vplivati (na primer nad vremenom), se vznemirjate ‘na zalogo’, se prepirate z ljudmi ali do njih celo gojite zamere. K izgubi časa in energije pa prispevajo tudi odlašanje z neljubimi opravili, ki se vam tako le kopičijo in vas dodatno obremenjujejo, neodločnost in pretirano stremljenje k popolnosti oziroma perfekcionizmu.

Prihranite čas pri opravilih

Kar nekaj dragocenega časa lahko prihranite pri stvareh, kot je na primer pranje las. Če v 24 urah po umivanju las na lasišče nanesete otroški puder v prahu, bo ta vpil odvečno maščobo in vaše lase ohranil sveže dlje časa. Umivanje glave lahko tako zamaknete vsaj za kakšen dan ter izkoristite čas zase in za svoje najdražje.

Celo pri pomivanju oken lahko prihranite čas in energijo – če okna pomivate v oblačnem vremenu. Zaradi sonca oziroma toplote se namreč steklo posuši, še preden vam ga uspe spolirati, na njem pa ostanejo madeži, ki jih morate nato še enkrat očistiti. Prihranite si dvojno delo in čas, sončen dan pa izkoristite za bolj prijetne stvari.

Nakupujte v eni trgovini, kjer vam ponujajo vse, kar potrebujete. FOTO: Stock.adobe

Nakupujte v eni trgovini ter prihranite čas in denar

Vožnja od ene trgovine do druge vam vzame kar nekaj časa in po nepotrebnem poveča tudi porabo goriva. Nakup zato raje opravite v eni sami trgovini, kjer vam ponujajo vse, kar potrebujete. Tako boste prihranili vsaj uro ali dve svojega dragocenega časa. Če boste kupovali tako imenovane generične izdelke, pa boste pri tem prihranili tudi denar.

