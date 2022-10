Ni sledu za Odrešenikom sveta

V nadaljevanju preberite:

Usoda ene od najbolj razvpitih slik v 21. stoletju, Odrešenika sveta, ki ga pripisujejo Leonardu da Vinciju, je že pet let neoprijemljiva in stvar domnev. Mednarodni mediji so minule dni navajali, da je vplivni britanski leonardolog Martin Kemp potrdil, da je v Savdski Arabiji, kjer zanjo gradijo galerijo, a je to demantiral.

Slika, ki je bila leta 1958 na dražbi prodana za vsega 45 britanskih funtov, je leta 2017 v Christie's segla do 450 milijonov dolarjev in postala najdražja umetnina na svetu. Za najverjetnejšega kupca je kmalu po dražbi obveljal savdski princ Mohamed bin Salman.