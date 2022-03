Njeno veličanstvo na naslovnici Vogua

Potem ko je kraljica Elizabeta II. minuli mesec prebolela covid-19 in je tudi zaradi gibalnih težav pred dvema tednoma izpustila medverski obred ob dnevu Commonwealtha, je včeraj vendarle prišla v Westminstrsko opatijo na mašo za pokojnega moža, princa Filipa, ki je umrl 9. aprila lani, star 99 let. A v središču medijske pozornosti je bila zadnje dni tudi zaradi naslovnice britanske izdaje modne revije Vogue.

Spominska maša, s katero so člani britanske in drugih evropskih kraljevih družin, predstavniki organizacij, ki jih je princ Filip podpiral, pa tudi premier Boris Johnson počastili vojvodo Edinburškega, njegovo služenje javnosti ter njegovo »dolgo in polno življenje«, je bila letošnji prvi večji dogodek 95-letne monarhinje. Po petih mesecih se je zares pojavila v javnosti. Zaradi nje naj bi bila maša skrajšana na okoli 45 minut, kamere pa so se po poročanju Guardiana izognile snemanju, ko je vstopila skozi zadnji vhod – za čim krajšo pot do sedeža. Z windsorskega gradu se je pripeljala s princem Andrewom, ki se je tako prvič po zunajsodni poravnavi civilne tožbe zaradi spolnega napada v ZDA pojavil v javnosti.

Ni bilo mogoče prezreti, da je na mašo prišla s princem Andrewom, ki se je tako prvič po zunajsodni poravnavi v ZDA pojavil v javnosti. FOTO: Richard Pohle/Pool via Reuters

A kraljica, ki bo že čez tri tedne dopolnila 96 let, je bila zadnje dni v središču pozornosti medijev tudi zato, ker je bila prvič na naslovnici britanske izdaje revije Vogue, s katero se je ta poklonila njenemu platinastemu jubileju vladanja, ki ga bo s podaniki praznovala prvi junijski vikend.

Spominska maša, s katero so počastili vojvodo Edinburškega, njegovo služenje javnosti ter njegovo »dolgo in polno življenje«, je bila letošnji prvi večji dogodek 95-letne monarhinje. FOTO: Dominic Lipinski/Pool via Reuters

Naslovnice pa ne krasi njena sedanja podoba, ampak fotografija iz leta 1957, zgodnjih let vladanja, ki jo je posnel njen bodoči svak, fotograf tedaj tudi britanskega Vogua Antony Armstrong Jones, poznejši Lord Snowdon. S kraljičino sestro princeso Margareto se je poročil leta 1960 (in se osemnajst let pozneje ločil). Elizabeta II. na tej 65 let stari fotografiji nosi diamantni diadem, ki je bil prvotno izdelan za kralja Jurija IV. leta 1821. Drugo različico naslovnice britanske aprilske izdaje Vogua, ki jo opisujejo kot nekakšen igriv kraljičin odmev, pa krasi igralska zvezdnica Anya Taylor-Joy iz Netflixove serije The Queen's Gambit v Diorjevi obleki in z repliko kraljičinega okrasja.

Njena hči že leta 1971 Pred Elizabeto II. so se na naslovnici britanske izdaje Vogua zvrstile že druge članice njene družine. Leta 1971, za svoj 21. rojstni dan, je bila to njena hči princesa Ana ter potem še maja in novembra 1973, princesa Diana pa jo je prehitela s štirimi naslovnicami (1981, 1991, 1994 in 1997). Junija 2016, ob 100. jubileju revije, so z naslovnico počastili Kate Middleton, Meghan Markle pa so leta 2019, leto po poroki s princem Harryjem, zaupali vlogo gostujoče urednice prestižne septembrske izdaje.

Po srebrnem jubileju v ospredje mlajše

Zgodovina kraljeve družine in revije sta se vedno prepletali; britanska izdaja je natanko desetletje starejša od najdlje vladajoče monarhinje. V pregledu objav pa je pridružen urednik Robin Muir ugotovil, da se je princesa Elizabeta na njihovih straneh prvič pojavila leta 1927 v maminem naročju, stara komaj leto dni, sicer pa sta s sestro kot mali princeski, pogosto na fotografijah Marcusa Adamsa, kmalu postali oboževani zvezdnici.

Osemnajsti rojstni dan princese Elizabete leta 1944 so počastili z objavo portreta, ki ga je leto prej narisala vojvodinja Kentska, sicer pa je njeno podobo najbolj vidno ukrojil znameniti fotograf Cecil Beaton. Njegova je bila tudi prva kraljeva fotografija v Voguu, reproducirana v barvah. Bila je hkrati prva fotografija princa Charlesa v britanskem Voguu, posneta malo pred božičem 1948, ko je bil star komaj mesec dni. Leto prej so se v božični izdaji poklonili Elizabetini poroki. Z Beatonom, ki je bil imenovan za uradnega fotografa kronanja v Westminstrski opatiji leta 1953, pa je Vogue dobil priložnost za ekskluzivno poročilo s tega mejnika.

Za kraljičin srebrni jubilej vladanja leta 1977 so objavili spominsko prilogo, po tem mejniku pa so v ospredje še vidneje prišle mlajše članice družine, še zlasti princesa Diana, ki je dobila kar štiri naslovnice, zadnjo po svoji smrti oktobra 1997, ko so objavili fotografijo Patricka Demarchelierja iz leta 1994 – bila je v rdeči obleki. Za božič 2017, v prvi izdaji pod novim in še vedno aktualnim urednikom Edwardom Enninfulom ter ob safirnem jubileju vladanja, je pisateljica Zadie Smith za Vogue napisala tudi esej Gospa Windsor, med drugim rekoč: »Takšne vladarice ni ne v naših zgodovinskih knjigah ne v naših pravljicah.« Slavni britanski slikar Peter Blake pa je naslikal njen portret.