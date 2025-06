Oblikovalska karavana tudi v Ljubljani

»Ko so bile leta 2007 ustanovljene­ evropske nagrade za oblikovanje ­(European Design Awards, EDA), je bilo veliko nagrad, vendar nobena ni obsegala srečanja z novimi oblikovalskimi skupnostmi vsakokrat v drugem mestu. Menili smo, da ne kaže častiti le oblikovalske odličnosti, ampak tudi povezovati ljudi, vključno z živahno skupnostjo sledilcev. Tokrat sta v središču pozornosti Ljubljana in Slovenija,« je na včerajšnji novinarski konferenci poudaril direktor EDA Demetrios Fakinos. Vse, ki se zanimajo za oblikovanje, je povabil, naj te dni navežejo stike z oblikovalci, se zapletejo­ v pogovore in spoznajo (njihovo) oblikovanje.

Festival so pred skoraj dvema desetletjema ustanovili zaradi prepričanja, da si oblikovanje zasluži več priznanja in prepoznavnosti, saj je zelo pomembna disciplina na stičišču umetnosti in industrije, ki veča finančno vrednost, rešuje težave in pomaga ljudem.

»Čeprav se je začel pozneje kot večina nacionalnih oblikovalskih festivalov, je vsako leto relevantnejši, ker je vseevropski, ker se seli tudi v okolja, ki morda niso tako priznana kot oblikovalska, ter jim prinaša nekaj evropskega oblikovanja,« je na vprašanje, kam se uvršča med vsemi oblikovalskimi festivali po Evropi in svetu, odgovoril Radovan Arnold, predsednik uprave Fundacije Brumen, ki organizira tokratni dogodek.

Radovan Arnold (na fotografiji v ospredju), predsednik uprave Fundacije Brumen, organizatorke letošnjega Evropskega oblikovalskega festivala, levo direktor evropske nagrade za oblikovanje (EDA) Demetrios Fakinos FOTO: David Fartek

Ljubljana sočasno gosti tudi regionalno srečanje mednarodnega sveta za oblikovanje Icod. Po Arnoldovih besedah namreč po svetovnem kongresu industrijskih oblikovalcev ICSID v Ljubljani, ki je bil leta 1992, nismo imeli česa ­podobnega.

Na stičišču

Zakaj prav Ljubljana? »Ker je res lepa in zelo zanimiva, za mnoge tudi neraziskana destinacija na stičišču srednjeevropske dediščine in balkanske drznosti. Je dovolj velika, da gosti festival, a hkrati dovolj majhna, da je dostopna peš in omogoča ljudem enostavno raziskovanje,« je pojasnil grški oblikovalec Fakinos. Vsako leto prejmejo prijave za organizacijo festivala iz treh ali štirih mest, med katerimi izberejo eno.

Do pojutrišnjem naj bi Ljubljana kot središče evropskega (grafičnega) oblikovanja privabila okoli 250 oblikovalcev iz Evrope in sveta. Začelo se je s ponedeljkovim odprtjem študentske razstave na Fakulteti za oblikovanje, včeraj so udeleženci med drugim obiskali sedem ljubljanskih oblikovalskih studiev, v Cukrarni so odprli mikrorazstavo legendarnih razglednic iz Sarajeva Greetings from Sarajevo, napovedan je bil tudi pogovor z Bojanom Hadžihalilovićem. Vrhunec bo danes s strokovno konferenco v ljubljanskem hotelu Union, regionalnim srečanjem Icoda v hotelu Slon in odprtjem osrednje razstave festivala Ekscentričnost – Oblikovanje izven središča v atriju magistrata.

Rojevajo se nova sodelovanja

Kot je poudaril Arnold, jim bo z razstavo, pri kateri so se povezali s hrvaškim in bosanskim stanovskim združenjem ter njegovim dobrim prijateljem, srbskim grafičnim oblikovalcem Slavimirjem Stojanovićem, uspelo prikazati zanimiva dela z območja nekdanje Jugoslavije od šestdesetih let dalje, predvsem pa vzporednice z aktualno produkcijo tega prostora. Upa, da bodo v okviru te platforme nadaljevali.

Tokrat sta v središču pozornosti Ljubljana in Slovenija. FOTO: arhiv Fundacije Brumen

»Sicer pa so vsi predavatelji, ki nam jih je uspelo privabiti na konferenco, vredni omembe, izpostavil bi zlasti bratislavski studio Andrej & Andrej. Eden od vrhuncev je gotovo tudi sobotna podelitev nagrad, v nabor finalistov so se uvrstila tudi dela oblikovalcev iz Slovenije.«

Prepričan je, da bo vpliv gostovanja festivala v Ljubljani trajal še leta, kako se z njim generirajo nove priložnosti, pa je pokazal primer dveh studiev. Člani kolektivov iz dveh držav so se spoznali­ na zmagovalnem odru predlanskega festivala v Luksemburgu, štiri mesece pozneje so začeli sodelovati pri skupnih projektih ter dobili naročilo velikega klienta.

Eden od predlanskim nagrajenih studiev je poročal, da so z nagrado postali prepoznavni in se s petih sodelavcev razširili na petdeset. Sam si je od blizu ogledal lansko izdajo v Neaplju, navdušen je bil nad obiski tamkajšnjih studiev, toda ocenjuje, bo ljubljanska razstava v mestni hiši gotovo prekosila lansko ­neapeljsko.