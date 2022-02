Velikansko zanimanje vlada za poroko hrvaškega pevca Petra Graša (45) in njegove mlade zaročenke, prav tako glasbenice Hane Huljić (31). Mnogi so jo že razglasili za poroko leta na Balkanu, saj je poleg izredno popularnega glasbenika (ki je reden gost tudi slovenskih odrov) v zgodbo vpleten uspešen avtorski tandem, ki velja za hrvaško tovarno uspešnic. Hana Huljić je namreč hčerka Vjekoslave in Tončija Huljića, ki sta napisala glasbo in besedila za številne glasbene uspešnice, ki jih prepevajo Magazin, Jelena Rozga, Doris Dragović, Oliver Dragojević, Vanna, Danijela, in tudi za Petra Graša.

Kot pišejo hrvaški mediji, bo poroka to soboto v Splitu, a je še vedno skrivnost, kje natančno bo potekal cerkveni obred. Slavje pa naj bi bilo zagotovo v Graševi nekdanji restavraciji na Sustipanu.

Vse te je vodilo k meni

Čeprav želita svoj najpomembnejši dan v življenju obdržati zase, sta se Petar in Hana v zadnjih dneh nekoliko sprostila, piše Jutarnji list, ki je novico o poroki opremil z naslovom Od poljuba do dojenčka v 365 dneh. Hana je pred tedni potrdila, da je noseča, a o vseh drugih podrobnostih v zvezi, ki naj bi jo začela poleti, ne govorita. Maja lani se je namreč Grašo razšel s pevko Danijelo Martinović, s katero sta bila skupaj 24 let, a nista bila poročena in nista imela otrok.

Oktobra so novi par ujeli med sprehodom po Zagrebu in takoj sta postala središče zanimanja medijev, ki so ugotavljali, da to ni ljubezen na prvi pogled, da se je ljubezen rodila iz več kot dvajsetletnega prijateljstva. Iz obdobja, ko je bil Grašo nadarjen najstniški košarkar iz Splita, o katerem so mnogi mislili, da bo šel po stopinjah svojega očeta Zorana, igralca Jugoplastike, ona pa tiho dekle s pretanjenim občutkom za glasbo, o kateri je njen oče rekel, da ga bo v glasbi presegla. In ker sta Grašo in Huljić družinska prijatelja, je mogoče reči, da sta Hana in Petar skupaj odraščala.

»In zgodilo se je kot v pesmi Arsena Dedića. Vse te je vodilo k meni, od daleč, iz teme ... od prvih korakov ...« o njuni ljubezni še piše Jutarnji list.