Odkrili najmasivnejšo zvezdno črno luknjo v naši galaksiji doslej

Astronomi Evropske vesoljske agencije so odkrili ogromno črno luknjo, najmasivnejšo v naši galaksiji doslej, ki je nastala kot posledica eksplozije zvezde manj kot 2000 svetlobnih let od Zemlje. »To je popolno presenečenje. To je vrsta odkritja, ki ga doživiš enkrat v svojem raziskovalnem življenju,« je ob odkritju izjavil dr. Pasquale Panuzzo iz pariškega observatorija in vodilni avtor članka, objavljenega v ugledni reviji Astronomy and Astrophysics. Kot je pojasnil po poročanju britanskega Guardiana, BH3 z 32,7 Sončevimi masami ni le najmasivnejša zvezdna črna luknja, doslej odkrita v naši galaksiji, ampak je tudi druga najbližja, prav to pa omogoča znanstvenikom mnogo bolj podroben študij.

Tomaž Zwitter je del ekipe satelita Gaia že 23 let.FOTO: Matej Družnik/Delo

Med avtorji, ki so podpisani pod članek v omenjeni reviji, sta tudi slovenska astrofizikaz Univerze v Novi Gorici ins Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Slednji je del ekipe satelita Gaia že 23 let in je pomembno prispeval k zasnovi in obdelavi podatkov spektroskopskega instrumenta na satelitu, ki je bil odločilen za potrditev tokratnega odkritja, so sporočili s fakultete.

Črne luknje tako velikih mas so doslej opazili le, če sta se dve zlili in je pri tem nastal izbruh gravitacijskih valov, za odkritje katerih je bila leta 2017 podeljena Nobelova nagrada za fiziko. Zlitja črnih lukenj so sicer redek dogodek, vse tako odkrite črne luknje pa so daleč, vsaj 300.000-krat dlje od nedavno odkrite.

»Pred slabimi 10 leti, ko smo odkrili zlivanje črnih lukenj z gravitacijskimi valovi, ni bilo jasno, kako so te črne luknje v zelo oddaljenih galaksijah lahko nastale in imele tako velike mase. Zdaj pa imamo prvi primer tako masivne črne luknje dobesedno v naši okolici in ker je ta nastala iz običajne zvezde, lahko prvič zares rečemo, da so tudi bolj oddaljene masivne črne luknje nastale iz običajnih zvezd,« je Zwitter pojasnil za STA.

Pri raziskavah sodeluje tudi Andreja Gomboc z Univerze v Novi Gorici. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Odkrita črna luknja je sicer nastala, ko je imelo vesolje petino današnje starosti, in sicer v galaksiji Sequoia, ki jo je pred devet milijardami let pojedla naša galaksija, zato je zdaj njen del. Relativno bližino odkritega objekta raziskovalci pojasnjujejo z dejstvom, da je zdaj opažena svetloba zapustila zvezdo v času vladanja rimskega cesarja Nerona. Za črne luknje podobnih mas, ki so jih doslej odkrili z gravitacijskimi valovi, pa je pot svetlobe trajala vsaj od časov prvih večceličnih organizmov na Zemlji ali celo od časov, ko Zemlje še ni bilo.

Črno luknjo so sicer odkrili s spremljanjem gibanja običajne zvezde okoli nevidnega objekta, ki je precej masivnejši od našega Sonca. »Tako masiven objekt je lahko neviden le, če je to črna luknja,« so pojasnili na fakulteti za matematiko. Ker je ta objekt relativno blizu Zemlje, lahko natančno določijo tudi lastnosti te zvezde, ki pa ima tri četrtine mase našega Sonca, vendar se je zaradi starosti že napihnila na petkratno Sončevo velikost, navajajo.

Ekipa satelita Gaia je na sledi več podobnim črnim luknjam v naši okolici in v prihodnje pričakuje še več podobnih odkritij.