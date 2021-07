olímpijski -a -o pridevnik SSKJ2

Beseda olimpijski je vrstni pridevnik, ki se najpogosteje nanaša na poletne ali zimske olimpijske igre. Zaradi ekonomičnosti izražanja lahko namesto besedne zveze uporabljamo tvorjenko olimpijada, v kateri prepoznamo v slovenščini, pa tudi drugih jezikih, produktivno besedotvorno obrazilo –i(j)ada, ki izhaja iz grščine in se je razmahnilo zlasti v publicistiki, najpogosteje v imenih prireditev in tekmovanj.Če sta na kolesarijadah, bogračijadah v središču bolj druženje in zabava, imajo olimpijade prestižnejši značaj, saj označujejo tudi pomembna mednarodna tekmovanja nasploh.Taka so matematična in šahovska olimpijada ter lingvistična olimpijada, na kateri so slovenski mladi jezikoslovci v preteklosti že osvojili olimpijsko zlato in tako postali olimpijski zmagovalci v tekmovanju skupin ali olimpioniki, če se izrazimo intelektualistično vzneseno.Pridevnik olimpijski je tvorjen iz poimenovanja pokrajine Olimpija pod goro Olimp, ki v grški mitologiji velja za prebivališče bogov. Olimpijske igre so imele v antični Grčiji verski pomen, dogajale so se v Zevsovo čast, še danes pa poudarjajo olimpijsko idejo o sožitju, ki jo od leta 1913 simbolizirajo olimpijski krogi.Olimpijadi v vseh športnih panogah ne pripisujejo statusa najpomembnejšega tekmovanja, a je zavest o veličini olimpijskega močno živa v jeziku. Beseda Olimp namreč metaforično pomeni »najvišji, najuglednejši položaj« (SSKJ2), zato tudi ko ni olimpijade, na primer rečemo, da športniki naskakujejo klubski Olimp in prinašajo pokale z evropskega košarkarskega Olimpa, podjetniki pa se poskušajo povzpeti na poslovni Olimp.---Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Duša Race.