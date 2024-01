Oprah: Boljšega darila si ni mogla želeti

Na Forbesovem seznamu najbogatejših ameriških žensk, ki premoženja niso podedovale, ampak so ga ustvarile same, je na 13. mestu. Ocenjujejo ga na 2,5 milijarde evrov. Oprah Winfrey, ki danes praznuje 70. rojstni dan, je ena najvplivnejših žensk na svetu. Čeprav domači zanjo niso imeli večjih ambicij, kot da postane služkinja pri beli družini, je ustvarila medijski imperij in postala najbolj znan obraz žanra ameriških pogovornih oddaj.

Odraščala je v veliki revščini, babica, ki je prvih šest let skrbela zanjo, jo je pretepala. Ko je bila stara devet let, so jo začeli spolno zlorabljati stric, bratranec in družinski prijatelji, je razkrila v svoji pogovorni oddaji leta 1986. Pri štirinajstih je rodila, a je otrok po dveh tednih umrl. Poslali so jo k očetu, ki je takoj po njenem rojstvu izginil. Bil je strog, vendar jo je spodbujal k učenju. Študirala je komunikologijo in med študijem delala na televiziji. Bila je voditeljica popoldanskih poročil, pri čemer ni bila najbolj uspešna. Kasneje so ji ponudili vodenje polurne pogovorne oddaje, ki je imela nizko gledanost. V nekaj mesecih ji je uspelo dvigniti rejtinge v višave. The Oprah Winfrey Show, najbolj gledano pogovorno oddajo v ZDA, je vodila dobrih 25 let, v tem času pa je intervjuvala več kot 37.000 ljudi. Strokovnjaki so njen uspeh pripisali iskrenosti, radovednosti in sočutju, ki jih je kazala v pogovoru z gosti.

Vitka Oprah

»Na televiziji najbolje deluje to, da ti je pred kamero udobno – in jaz se počutim res dobro. V tem času nisem nikogar prizadela,« je povedala za revijo People. »Ne samo, da nisem naredila škode, ampak sem prinesla ljudem veliko veselja.« Pri 70 letih je še vedno na poti navzgor in zdi se, da se ne namerava ustaviti. »Še vedno se vzpenjam in moja naloga je pomagati drugim, da se tudi oni dvignejo. Moje načelo je: Življenje je boljše, če ga deliš. Nikoli ne bom končala, delala bom do zadnjega diha.«

V zadnjem času ima največ dela z novo filmsko priredbo Barva škrlata, ki temelji na broadwayski glasbeni priredbi knjige Alice Walker Nekaj vijoličastega. Oprah Winfrey je igrala v izvirnem filmu iz leta 1985, ki ga je režiral Steven Spielberg. Vloga Sofie ji je prinesla nominacijo za oskarja za najboljšo stransko igralko.

Njeno zvesto občinstvo je takoj opazilo čisto novo, vitko Oprah. V pogovoru za revijo People je razkrila, da je za izgubo in ohranjanje telesne teže uporabljala zdravilo, ki je bilo prvotno odobreno za sladkorne bolnike, zdaj pa se uporablja tudi za hujšanje. »Petindvajset let je bilo norčevanje iz moje teže nacionalni šport. Obtoževali in sramotili so me, jaz pa sem obtoževala in sramotila sebe.« Boljšega darila za 70. rojstni dan si ni mogla želeti.