OptaŽabar – matematik, ki prešteva nogomet

»Ali vesta, da je Kamnik največje slovensko mesto, ki nikoli ni imelo nogometnega prvoligaša,« je Matjaž Homar med sprehodom po starem mestnem jedru Kamnika preveril, ali sva s fotografom Leonom seznanjena s to podrobnostjo. Pred šestimi leti se je učitelj in veliki ljubitelj številk ter verjetno še večji privrženec nogometa, predvsem Olimpije in Chelseaja, izstrelil na svetovno medmrežje kot OptaŽabar. Njegova zbirka statističnih in zgodovinskih podatkov o ljubljanski Olimpiji je impresivna, predstavlja bogato zmes zgodovine, nogometa, navijačev, športnih čustev in povezanosti tega športnega plemena.