Otrok mora znati delati, a znati mora tudi uživati

Otroci sodobnega časa so pogosto tako zasedeni, da jim ob šoli in dejavnostih zmanjka časa za branje, igro in druženje, ki je v središču Tedna otroka, ki se izteže v nedeljo. To potrjujejo podatki: v primerjavi z letom 2014 se je delež gospodinjstev, v katerih je otrok občasno povabil prijatelje na obisk, zmanjšal za 13 odstotnih točk, na 79 odstotkov.

Druženje je pomembno za ustvarjalnost otrok, med katerimi so mnogi ujeti v dodatne dejavnosti. Ali starši s tem, ko jim jih omogočajo, zatirajo njihovo samoniklo ustvarjalnost? »Odvisno od narave dejavnosti,« odgovarja dr. Mojca Juriševič z ljubljanske pedagoške fakultete. »Dejstvo pa je, da preveč dejavnosti otroke utruja, saj jim zmanjkuje časa, da bi se lahko poglobili. Časovni pritiski so med najbolj prepoznanimi ubijalci ustvarjalnosti.« Veliko je sicer odvisno od otrok, načelno pa za šolarje prve triade velja, da jih vključimo v dodatno dejavnost, če kaže posebni interes.