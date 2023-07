Pes ameriškega predsednika grize agente tajne službe

Nemški ovčar predsednika ZDA Joeja Bidna z imenom Commander je od oktobra lani do januarja letos vsaj desetkrat ugriznil ali kako drugače napadel agente tajne službe, pri čemer je eden od njih moral v bolnišnico, kažejo podatki ministrstva za domovinsko varnost ZDA.

Konservativna pravna skupina Judicial Watch je v torek objavila skoraj 200 strani zapisov tajne službe, ki jih je pridobila s tožbo na podlagi zakona o dostopu do informacij. Skupina je tožbo vložila, potem ko se vlada ni odzvala na poizvedbe o ugrizih čistokrvnega nemškega ovčarja, ki ga je Biden dobil decembra leta 2021 od svojega brata Jamesa.

Stresno okolje za psa

Commander je že drugi Bidnov pes, ki se obnaša agresivno. Nemški ovčar Major je menda delal osebju sive lase vse od selitve v Belo hišo, ker je bil tudi težko ukrotljiv in prav tako grizel, so ga poslali k prijateljem v Delaware. Direktorica komunikacij prve dame Jill Biden Elizabeth Alexander je sporočila, da je kompleks Bele hiše edinstveno in pogosto stresno okolje za družinske hišne ljubljenčke in da družina Biden išče načine, kako bi to situacijo izboljšali za vse.

Lani novembra je Commander dvakrat ugriznil uniformiranega policista tajne službe, ki so ga zaradi ugrizov odpeljali v bolnišnico.

Tajna služba je sporočila, da je incidente obravnavala in varnost osebja jemlje izjemno resno. Tajna služba zagotavlja varnostno zaščito predsednika in njegove družine. Biden ima sicer tudi mačko, poimenovano po njenem rojstnem kraju Willow Grove v Pensilvaniji, za katero pa ni informacij, da bi koga opraskala.

V Beli hiši pred Bidnovo naselitvijo že dolgo ni živela muca, India je živela z družino Bush skoraj dve desetletji, pred njimi pa so se nad mucami navduševali še Clintonovi, Carterjevi in Fordovi. Psi so najpogostejši hišni ljubljenci predsedniških družin, tako je bilo tudi pri Obamovih, le trije predsedniki pa vrat Bele hiše niso odprli živalim, in sicer James Polk, Andrew Johnson in Donald Trump.