Po bolezni znova v službi javnosti

Po dneh, ko o zdravju kraljice Elizabete II., pred enajstimi dnevi okužene z novim koronavirusom, ni bilo novic – iz opravljivih medijev je bilo izvedeti, da se je v nedeljo menda že srečala z Williamom in Kate ter njunimi otroki –, so zakrožile tudi uradne fotografije, da je spet v službi javnosti. Včeraj se je tako z Windsorskega gradu po spletu srečala z novima ambasadorjema Andore in Čada v Londonu, podobne dogodke je imela na urniku že prejšnji teden, a jih je morala zaradi, kot so skopo sporočili iz palače, »blagih simptomov covida« odpovedati. Kljub vsemu je med boleznijo prejšnjo sredo opravila tedenski pogovor s premierom Borisom Johnsonom po telefonu.

Sicer pa bi morala danes s člani kraljeve družine v Windsorju gostiti vsakoletni diplomatski sprejem z več kot 500 gosti, a je palača že konec tedna objavila, da so ga po nasvetu zunanje ministrice Liz Truss zaradi razmer v Ukrajini preložili. Javno so se v zvezi z vojno v Ukrajini oglasili člani njene družine.

Princ Charles je v govoru ob včerajšnjem obisku mesta Southend-on-Sea na jugovzhodu Anglije izjavil, da je ruski napad na Ukrajino brutalen napad na svobodo in demokracijo, že konec tedna sta besede podpore Ukrajini izrekla tudi njegova sinova z ženama. Princ Harry in Meghan Markle sta v imenu svoje neprofitne fundacije Archewell obtožila ruskega predsednika Vladimirja Putina ter pozvala svetovne voditelje, naj se jasno opredelijo do vojne med dvema evropskima narodoma, rekoč, da v fundaciji stojijo za Ukrajinci in da so odločno proti kršenju mednarodnega humanitarnega prava, zato pozivajo globalno skupnost in njihove voditelje, da storijo enako. Tudi vojvoda in vojvodinja Cambriška sta v tvitu delila solidarnost z Ukrajino.

Kraljica bo čez mesec in pol praznovala 96. rojstni dan. FOTO: Victoria Jones/AFP

Tik pred 96. rojstnim dnem

Buckinghamska palača podrobnosti o zdravstvenem stanju kraljice ni razkrila, toda dejstvo, da je znova v službi javnosti, je gotovo zgovorno samo po sebi, in ne gre pozabiti, da bo čez dober mesec in pol praznovala častitljivi 96. rojstni dan. Od sredine lanskega oktobra, ko je zaradi zdravstvenih težav noč preživela v bolnišnici, je po nasvetih zdravnikov delovala po prilagojenem urniku z manj obveznostmi, v javnosti se je pojavljala redko. Vse pogosteje jo je videti hoditi s palico. Še pred okužbo je ob srečanju na Windsorju dvema članoma vojske zaupala: »Kot lahko vidite, se ne morem premikati.«

Kraljica Elizabeta II. naj bi se čez deset dni, v ponedeljek, 14. marca, v Westminstrski opatiji v Londonu udeležila tradicionalne maše oziroma medverskega obreda ob dnevu Commonwealtha, prav tako v Westminstrski opatiji 29. tega meseca pa še spominske maše za lani preminulega moža, princa Filipa. V začetku junija jo čaka veliko praznovanje platinastega jubileja vladanja. Ob tem mejniku bodo ožji člani kraljeve družine že v prihodnjih tednih obiskali osem od štirinajstih članic Commonwealtha.