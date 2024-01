Po kultnih zombi filmih še nova trilogija

Filmom 28 dni kasneje in 28 tednov kasneje se obeta nadaljevanje, naslov se bo glasil 28 let pozneje. Znamenita filmska projekta iz leta 2002 in 2007 sicer nista ustoličila žanr zombi filmov, vsekakor pa sta ga revitalizirala in mu zagotovila novo in drugačno dinamiko. Režijo tretjega dela bo prevzel renomirani režiser Danny Boyle, v sodelovanju s scenaristom Alexom Garlandom, ki se je pod prvi film podpisal kot režiser, pod drugi pa kot producent, načrtujeta pravzaprav kar tri filme oziroma svojevrstno trilogijo, prvi naj bi v kinematografe prišel že letos.

Režijo tretjega dela filma bo prevzel renomirani režiser Danny Boyle. FOTO: Ap

Časi so se seveda spremenili, če je proračun za prvi film znašal skromnih osem milijonov evrov, bo nov projekt stal vsaj desetkrat več. Očitno težav s financiranjem ni, 28 dni kasneje velja za kultni film, ki ga filmofili še niso pozabili, enako navdušeni so bili tudi filmski kritiki, čemur je sledil precej presenetljiv finančni uspeh. Producenti računajo, da bodi tudi nadaljevanja dovolj velik magnet za občinstvo. Ob tem velja tudi spomniti, da je 28 dni kasneje predstavljal tudi začetek zvezdniške poti Cilliana Murphyja, ki smo ga nazadnje videli v naslovni vlogi lanskega velikega kinematografskega hita Oppenheimer.