Poklon kraljici tudi na kultnih kamnih

Med dvema britanskima ikonama, kraljico Elizabeto II. in eno od najbolj obiskanih zgodovinskih znamenitosti Stonehenge, je kakšnih 5000 let razlike, a tokrat ju je združil platinasti jubilej. Dobrodelna organizacija English Heritage, ki upravlja zgodovinske kraje po Veliki Britaniji, je dovolila, da na kultne kamne projicirajo osem portretov vladarice z najdaljšim stažem v britanski zgodovini. Med njimi so tudi fotografije z njenega kronanja leta 1953, jahanja iz šestdesetih let, s konjske dirke Royal Windsor leta 2017 in psičkom corgijem na povodcu.

Začasna instalacija, ki naj bi bila »očarljiv poklon kraljici«, s katero so pri English Heritage »hoteli prikazati njeno osebnost, zanimanja in tudi kako posebna dama je«, je povzročila različne odzive na družbenih omrežjih. Nekateri jo pozdravljajo, drugi se zgražajo in jo zavračajo. »To je žalitev brezčasne zgodovine teh kamnov«, »Stonehenge obstaja približno 5000 let in 70-letna vladavina ni nič v primerjavi s temi kamni«, »Ali lahko katero drugo družinsko podjetje uporablja te kamne za brezplačno oglaševanje blagovne znamke?«, je le nekaj komentarjev s twitterja te zgodovinske znamenitosti.

Toda kraljica Elizabeta II. ni prva, katere podobe so projicirali na znameniti megalitski venec pri Salisburyju, ki je še vedno skrivnosten biser človeških prizadevanj in inženirstva; nedavna študija naj bi po poročanju CNN dokazala, da je to menda velikanski sončni koledar. Pred dvema letoma so na njegove večtonske kamne projicirali fotografije osmih izjemnih posameznikov, ki so si prizadevali ohraniti dostop do območij kulturne dediščine med pandemijo.

Zgodovinski mejnik za monarhijo

V začetku tedna so na enem od vhodov v londonski Hyde Park zaživeli kraljičini portreti iz zbirke Narodne galerije portretov. FOTO: družbena omrežja

Tudi poklon v Stonehengeu ni edini te vrste ob častitljivem jubileju vladanja. Prav tako v začetku tedna so na slavoloku Marble Arch, na enem od vhodov v londonski Hyde Park, »zaživeli« kraljičini portreti iz zbirke Narodne galerije portretov, ki jo trenutno prenavljajo in bo obiskovalce vnovič sprejela šele prihodnje leto. Izbranih je šest – od portreta slavne fotografinje Dorothy Wilding 21-letne princese Elizabete pred poroko leta 1947 do portreta modnega fotografa in portretista Davida Baileyja iz leta 2014, ki je bil naročen za mednarodno kampanjo ob praznovanju kraljičinega 88. rojstnega dne, nekaj mesecev prej, preden je postala britanska kraljica z najdaljšim stažem.

Zakaj prav na tem spomeniku? Kraljičin prednik, kralj Jurij IV., ga je naročil leta 1828 kot veličasten vhod v Buckinghamsko palačo in v čast britanskim zmagam proti Napoleonu, izbral pa je rešitev arhitekta Johna Nasha. Čeprav so ga na današnjo lokacijo prestavili v začetku petdesetih let 19. stoletja, je bil pomembna točka v številnih kraljevih in nacionalnih procesijah, tudi pri kronanju aktualne vladarice leta 1953.

Ob zgodovinskem mejniku za britansko monarhijo, ki ga bodo na Otoku množično zaznamovali v prihajajočih štirih dneh slavja, naj bi kraljica pomahala z balkona Buckinghamske palače med današnjim Pozdravom zastavam ob 11. uri po londonskem času. Privržence naj bi znova pozdravila še v nedeljo z nasledniki: princi Charlesom, Williamom in Georgeem. Minuli teden so v časniku Daily Mirror zapisali, da si kraljica »želi, da bi svet videl utrip srca njene družine in prihodnosti monarhije«.

Praznovanja se bo po poročanju britanskih medijev udeležil tudi vnuk princ Harry z ženo Meghan Markle in otrokoma, enoletno Lilibet Diano bo kraljica sploh prvič srečala. Vojvoda in vojvodinja Susseška naj bi v začetku tega tedna obnovila najem nekdanje rezidence Frog­more Cottage, kjer je po njunem sestopu s kraljevih položajev živela Harryjeva sestrična princesa Eugenie z družino, zdaj pa se je zaradi nepremičninskega posla moža Jacka Brooskbanka preselila na Portugalsko.