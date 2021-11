Pozitivna zdravstvena ocena kot darilo za rojstni dan

Ameriški demokratski predsednik Joe Biden je po obsežnem rutinskem pregledu, ki ga je opravil konec minulega tedna, prejel pozitivno zdravstveno oceno zdravnika Bele hiše Kevina O'Connorja. »Predsednik ostaja zdrav, energičen oseminsedemdesetletnik, ki je zmožen uspešno opravljati predsedniške dolžnosti,« je O'Connor zapisal v poročilu, ki so ga povzele tiskovne agencije le dan pred predsednikovim rojstnim dnem.

Ne kadi, ne pije in telovadi

V podrobnem poročilu je navedeno, da je Bidnova hoja »opazno bolj toga in manj tekoča« kot pred enim letom in da med javnimi nastopi pogosteje in intenzivneje »čisti grlo« in kašlja. Vendar pa ta simptoma nista vzrok za takojšnjo zaskrbljenost in nista bila prepoznana kot posledica resnega stanja, piše v O'Connorjevem pismu.

Predsednik je zdrav in energičen, je ocenil zdravnik. FOTO: Olivier Douliery/Afp

V vrsti različnih testov je Joe Biden dosegel visoke ocene. Med drugim nima znakov srčnega popuščanja ali težav z zobmi, prav tako ni sledi o kožnem raku, zdravje njegovih oči pa da je »pomirjajoče«. Biden, ki je prav v soboto dopolnil 79 let in je najstarejši predsednik v zgodovini Združenih držav Amerike, jemlje tri pogosta zdravila na recept in dve zdravili brez recepta ter nosi kontaktne leče, je še razvidno iz pisma. Poleg tega je v njem mogoče prebrati, da ne uporablja nobenih tobačnih izdelkov, ne pije alkohola in telovadi vsaj pet dni na teden.

Srečen dan tudi za Arašidovo maslo in Žele

»Počutim se odlično, v odlični formi smo,« je Biden z nasmehom na obrazu povedal po vrnitvi iz bolnišnice Walter Reed. Med sicer rutinskim pregledom so ga za kratek čas uspavali, zato je moral, kot smo poročali, za eno uro in 25 minut pooblastila in dolžnosti prenesti na podpredsednico Kamalo Harris. Ta je medtem kot prva ženska v ZDA prevzela zvezni nadzor nad najmočnejšo vojaško in gospodarsko državo sveta.

Biden se je po pregledu hitro vrnil v Belo hišo in pred četrtkovim zahvalnim dnem tradicionalno pomilostil purana, tokrat sta bila to Arašidovo maslo in Žele, ki ju bodo odpeljali na raziskovalno farmo univerze Perdue v Indiani, kjer bosta počakala na naravno smrt. Pred pomilostitvijo so ju nastanili v luksuzen hotel Willard blizu Bele hiše, sodelovala sta tudi na novinarski konferenci ameriške Nacionalne puranje zveze. Letošnji dan zahvalnosti bo za Američane zaradi inflacije za 14 odstotkov dražji kot lanski, je izračunala Ameriška federacija kmetijskih uradov. Prav za toliko so dražji purani.

Ameriški predsednik se lahko v zadnjih dneh poleg dobrih izvidov pohvali tudi z uspehi pri potrjevanju svojih programov, manj pa so mu naklonjene javnomnenjske raziskave. V zgodovino se je zapisal kot ameriški predsednik z najvišjim upadom priljubljenosti po letu 1945 v prvih enajstih mesecih mandata.