Pozivi se množijo: Izrael ne sme sodelovati na Evroviziji

Čeprav Evropska radiodifuzna zveza (EBU) vztrajno ponavlja, da je Evrovizija nepolitičen dogodek, se tako rekoč vsako leto izkaže drugače. Pozivom posameznih glasbenikov in Islandije, naj z letošnje prireditve, ki bo maja v švedskem Malmöju, zaradi vojnih zločinov v Gazi izključi Izrael, so se nazadnje priključili Finci. Kar 1400 predstavnikov njihove glasbene industrije je s podpisom peticije EBU postavilo ultimat: Če bo Izrael sodeloval, nas ne bo. Podobno so pred dvema letoma zaradi napada na Ukrajino med prvimi pozvali k izločitvi Rusije.

Poziv finskih glasbenikov je namenjen tudi njihovi nacionalni televiziji YLE, od katere pričakujejo, da bo, če prireditelji ne bodo izključili Izraela z letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije, umaknila finsko prijavo. Na njihovi televiziji je za zdaj čutiti zadržanost; kot je poročal BBC, so izjavili, da upoštevajo stališče organizatorja. EBU pa je v izjavi za javnost poudaril, da je Pesem Evrovizije tekmovanje, namenjeno javnim radiotelevizijam po Evropi in na Bližnjem vzhodu, in ne vladam. Dodali so še, da Izrael sodeluje že 50 let.

Priljubljeni festival so prvič pripravili leta 1956, Izrael se je priključil leta 1973 zaradi članstva njihove takratne javne televizije v EBU. Do zdaj so predstavniki te države zmagali štirikrat ter trikrat gostili prireditev, in sicer v letih 1979 (tudi takrat je, drugič zapored, zmagal Izrael) in 1999 v Jeruzalemu ter leta 2019 v Tel Avivu.

Libanon in Izrael Z Izraelom je povezano tudi nesodelovanje Libanona na izboru za Pesem Evrovizije. Libanonska nacionalna televizija Télé Liban bi morala na tekmovanju leta 2005 debitirati s pesmijo Quand tout s'enfuit Aline Lahoud, vendar se je umaknila. Libanonska zakonodaja namreč prepoveduje predvajanje izraelskih vsebin. Pesem Evrovizije spremljajo tudi posebna pravila o uporabi zastav. Prepovedane so tiste, ki med drugim prenašajo verska in politična sporočila, denimo Kosova, Baskije in tudi Palestine.

Dvojna merila?

Podpisniki peticije na Finskem, med katerimi je tudi Axel Ehnström, ki je državo zastopal na izboru leta 2011, vztrajajo, da bi morala YLE ravnati enako, kot je pred dvema letoma, ko je bila med prvimi nacionalnimi radiotelevizijami, ki so zahtevale prepoved udeležbe Rusije. Kot vzrok so navedli, da je njen napad na Ukrajino v nasprotju z vrednotami, ki jih zastopajo YLE in druge evropske televizijske postaje. EBU je kmalu res prepovedala Rusiji sodelovanje na izboru.

Pesem Evrovizije spremljajo posebna pravila o uporabi zastav. Prepovedane so tiste, ki med drugim prenašajo verska in politična sporočila, denimo Kosova, Baskije in tudi Palestine. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

»To, da lahko država, ki zagreši vojne zločine in nadaljuje vojaško okupacijo, z nastopom na javnem odru in v imenu glasbe olepšuje svojo javno podobo, ni v skladu z našimi vrednotami,« so tudi v primeru Izraela opozorili finski glasbeniki. S tem, so dodali, druge sodelujoče države posredno podprejo njegovo politiko.

Toda na YLE menijo, da tokratni primer ni povsem enak: »Čeprav je grozljivo, ne gre za vojno med državama kot v primeru Rusije in Ukrajine,« je, kot je povzela STA, za finski tabloid Ilta-Sanomat izjavil predstavnik YLE Ville Vilen.

Nacionalni izbori se šele začenjajo

Zahteva finskih glasbenikov najbrž ni zadnja, saj se šele začenja glavnina nacionalnih izborov za nastop v Malmöju (do zdaj jih je opravila le peščica držav, med njimi Slovenija, ki jo bo zastopala Raiven). Pred približno mesecem dni so se že oglasili islandski glasbeniki, ki so takšen poziv naslovili na domačo javno radiotelevizijo RÚV. »Vsi smo se dolžni postaviti po robu vojni in ubijanju civilistov in nedolžnih otrok,« so izjavili in prav tako poudarili, da pričakujejo, da za Izrael veljajo enaka pravila, kot so za Rusijo.

Zmago Švedski je drugič zagotovila pevka Loreen. FOTO: Phil Noble/Reuters

Že lep čas je slišati tudi glasove posameznih glasbenikov. Britanski kandidat Olly Alexander je podpisal pismo, v katerem je Izrael označil za »režim apartheida«. Ena od lanskih tekmovalk, disko kraljica La Zarra, ki je zastopala Francijo, pa se je skupaj z avstralsko predstavnico iz leta 2000 Montaigne pridružila pozivom k bojkotu Izraela na izboru, ki bo v Malmöju med 7. in 11. majem.