Predsednikov pes je moral zapustiti Belo hišo

Najslavnejšega štirinožnega prijatelja na svetu, dveletnega Commanderja, nemškega ovčarja ameriške predsedniške družine Biden, so preselili. Razlog je seveda znan: prejšnji teden se je spet spravil na agenta varnostne službe in ga ugriznil – tokrat je bil to že enajsti ugriz, seveda pa ne vedno ista žrtev.

»Predsedniku in prvi dami so pomembni ljudje, ki skrbijo za varnost,« je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Elizabeth Alexander. »Hvaležni smo za potrpežljivost in podporo ameriške tajne službe in vseh vpletenih, medtem ko še naprej iščemo rešitev. Psa trenutno ni v kampusu Bele hiše.« Tako ni znano, kje je in ​​ali se bo morda kdaj vrnil v Belo hišo.

Napetosti

Iz Bele hiše je bilo pri preteklih incidentih slišati razumevanje za pasje obnašanje, češ da je življenje v rezidenci stresno »za vse nas in tudi za psa«. Ni jasno, ali obstaja uradno štetje pasjih ugrizov, je pa ameriška medijska hiša CNN govorila z več viri, ki trdijo, da zapisniki tajnih služb potrjujejo več ugrizov. Spravil se je menda tudi na osebje rezidence in druge uslužbence Bele hiše. Ugrizi so bili različni, eden od njih je zahteval celo bolnišnično zdravljenje, drugi pa samo preglede. Pasje obnašanje je menda povzročilo tudi napetosti med zakoncema Biden in ameriško tajno službo.

Commander je eden od dveh nemških ovčarjev družine Biden. Major je bil prav tako vpleten v številne incidente z ugrizi. Leta 2021 so ga dodatno usposabljali in ga poslali živet k prijateljem družine Biden.