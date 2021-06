Prestolnica bo teden dni mavrično obarvana

Odprtje festivala je potekalo z omejenim številom udeležencev. FOTO: Blaž Samec/Delo

​Negativen vpliv epidemije

Skupnost LGBT+ napadajo avtokrati. FOTO: Blaž Samec/Delo

​Nagovor Cyndi Lauper

V soboto se je začela parada ponosa.­ V Ljubljani so pohod za enakopravnost skupnosti LGBT+ prvič izvedli leta 2001, torej letos praznuje dve ­desetlet­ji obstoja.Festival, ki ga bodo sklenili v soboto, poteka pod geslom Uprimo se zatiranju. Posebnost jubilejne izdaje je, da se bo paradi ponosa pridružil Balkanski trans inter marš, ki bo naslavljal pomanjkanje pravne zaščite, težave na področju zdravstvenega varstva transspolnih, interspolnih in spolno nenormativnih skupnosti ter težave zaradi kršitev pravic zasebnosti posameznikov iz skupnosti LGBT+.Uradno se je festival začel v soboto na notranjem dvorišču Vilharjeve ulice 3. »Otvoritveni dogodek parade ponosa je bil izjemen podvig, saj pri Društvu Parada ponosa organizatorke do zadnjega nismo vedele, pod kakšnimi pogoji se lahko zberemo v živo in proslavimo še eno leto obstanka skupnosti LGBT+,« sta za Delo pojasniliiniz Društva Parada ponosa. »Skupaj z nastopajočimi –​ Vick, JUNEsHELEN in Tatovi podob – smo izvedli uspešno odprtje, ki je po dolgi prepovedi dogodkov v živo skupnosti LGBT+ in vsem podpornikom omogočilo srečanje v živo, hkrati se je bilo mogoče udeležiti dogodkov tudi prek ­spletnega prenosa.«Simona Muršec in Vesna Štefanec sta pojasnili, da prihaja parada v zaostrenem političnem ozračju, saj je skupnost LGBT+ priča čedalje pogostejšemu sovražnemu govoru in napadom, ki prihajajo od predstavnikov trenutne oblasti, zato ne preseneča, da so v političnem sporočilu izpostavili dve ključni točki: vpliv trenutne politične situacije na skupnost LGBT+ in vpliv epidemije na LGBT+. »S tem, ko smo nenehno deležni napadov na nevladne organizacije in še posebej na vse nas, ki delujemo na margini, so se pogoji našega delovanja znatno poslabšali. Čedalje manj institucij in javnih zavodov je pripravljenih sodelovati z nami, težava se pojavi že pri tem, da bi se njihovi predstavniki udeležili naših posvetov. Tisti, ki si že prej niso želeli sodelovanja zaradi ideoloških razhajanj, so zdaj odkrito sovražni. Večina se boji posledic in povračilnih ukrepov tako okolice kot politike.« Izpostaviti velja, da je epidemija povečala stanovanjsko izključenost in brezdomstvo mladih pripadnikov skupnosti LGBT+, izrazito negativno je vplivala na duševno zdravje mladih in doživ­ljanje posledic manjšinskega stresa.Čeprav se je do nastopa epidemije pri nas stanje izboljševalo, še vedno ostajajo izzivi, tako na pravnem področju kot na področjih socialne varnosti, zdravstva in družbenega vključevanja. »Strašljivo je tudi dejstvo, da se Slovenija na področju pravic ​ LGBT+ vedno bolj približuje uradni politiki Madžarske in Poljske. Pred nekaj dnevi jenaznanil, da si želi prepovedati kakršnokoli poučevanje oziroma naslavljanje tematik​ LGBT+ v izobraževanju in medijih. O predlaganem amandmaju bodo glasovali jutri. Sklepamo, da je to prihodnost, za katero si prizadeva trenutna slovenska oblast.«Veliki finale parade ponosa bo v soboto ob 10. uri v parku Zvezda s Paradnim mestom, kjer se bodo predstavile organizacije in iniciative​ LGBT+. »Ob 17. uri se bomo zbrali na Metelkovi, od koder bo krenil protestni pohod po ljubljanskih ulicah. Sklepni dogodek bo na Kongresnem trgu, kjer bo med 19. in 23. uro politično-kulturni program. Med drugimi nas bodo nagovorili predstavnica parade ponosa iz Budimpešte, direktor direktorata za demokratično participacijo pri Svetu Evrope, ameriška glasbena ikonabo posredovala videonagovore, vrhunec večera pa bo nastop hrvaške glasbene skupine Nipplepeople,« sta povedali Simona Muršec in Vesna Štefanec.