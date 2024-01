Pričakovano slavijo serija Nasledstvo in njeni glavni igralci

Na 75. podelitvi televizijskih nagrad emmy, ki tokrat je potekala v losangeleški dvorani Peacock v precej nenavadnem času, saj so jo zaradi stavke hollywoodskih avtorjev in scenaristov prestavili za štiri mesece, je pričakovano slavila serija Nasledstvo (Succession) Jesseja Armstronga. Televizijska serija, katere zadnjo, četrto sezono je HBO predvajal lani, navdihnila pa jo je dinastija Ruperta Murdocha, je dobila več kot 20 nominaci in na koncu odnesla šest emmyjev, tudi v glavnih tudi kategorijah: za najboljšo serijo ter najboljša igralca – v konkurenci ženskih glavnih vlog je nagrado dobila Sarah Snook, v konkurenci moških pa Kieran Culkin, za stransko vlogo pa Matthew Macfadyen.

Sarah Snook je prevzela nagrado za najboljšo igralko v glavni vlogi. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Veliko nominacij in so dobile tudi serije The Last of Us, Beli lotos in zadnja sezona nadaljevanje Ted Lasso. Slednja je izstopala v kategoriji komičnih serij, a nagrado za najboljšo komično nadaljevanko je dobila serija The Bear, ki govori o mladem chefu, ki zapusti delo v fini restavraciji in obudi družinski bife s sendviči. Tudi ta serija je bila nagrajena s šestimi emmyji, mini komična serija Beef pa s petimi, med nagrajenci iz te ekipe je tudi Ali Wong, ki je postala prva ženska azijskega porekla, ki je dobila to priznanje za v kategoriji glavnih vlog.

Podelitev je vodil ameriški igralec in komik Anthony Anderson, najbolj znan po svoji vlogi v seriji Black-ish, z emmyji pa ga povezuje neslavna statistika, saj je bil nominiran kar desetkrat, se nikoli ni prebil med dobitnike.

75. podelitev nagrad emmy je vodil Anthony Anderson. FOTO: Kevin Winter/Afp

Tokrat se je sicer prvič zgodilo, da so najvišje nagrade na področju televizije preložili po letu 2001, kot je svet septembra, ko jih običajno podeljujejo pretresel teroristični napad v New Yorku. Takrat so prireditev prestavili na november, tokrat se je zgodila zaradi lanske stavke sindikata igralcev in scenaristov zgodila celo v naslednjem letu; 15. januar so izbrali, ker je to dan Martina Lutra Kinga. prestavili so tudi predhodno podelitev kreativnih nagrad (bila je 6. in 7. januarja).

Kot poročajo mediji, odraža štirimesečna zamuda tudi razpoloženje v Hollywoodu lansko poletje, ki ga je zaznamovala omenjene stavka in pustila v produkciji precejšnjo zarezo. Stavka se je sicer končala septembra, a končni dogovor so dosegli šele decembra.

Najboljši igralec v stranski vlogi, Matthew Macfadyen. FOTO: Robyn Beck/ Afp

Za emmyje je posebej nenavadno tudi, da je bila podelitev tokrat za zlatimi globusi, pri katerih je med televizijskimi stvaritvami prav tako slavila serija Nasledstvo.