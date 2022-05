Prihranite čas z uporabo pametnih povezljivih hladilnikov

Učinkovito upravljanje časa in načrtovanje nam lahko prihranita precej sivih las in nam v dnevu podarita dodatne dragocene trenutke. Čas zase si lahko izborimo tudi tako, da poenostavimo gospodinjska opravila, ki jim ni videti konca. Pri tem si lahko pomagamo z moderno tehnologijo, še posebej s povezavo gospodinjskih naprav v brezžično internetno omrežje, kar omogoča preprosto upravljanje na daljavo v katerem koli trenutku. Pri Gorenju so razvili pametne povezljive hladilnike z zamrzovalniki GardenFresh, ki delujejo v kombinaciji z mobilno aplikacijo Gorenje ConnectLife, da bi si čim bolj poenostavili in olajšali življenje.

Izberite pametni hladilnik, povezan z vašimi potrebami

Na trgu je dostopnih čedalje več naprav, ki nam omogočajo najboljši izkoristek časa in optimizacijo gospodinjskih opravil. Domovi z enotnim sistemom, v katerega so povezane vse naprave, postajajo čedalje večji trend. Pametni povezljivi hladilniki se po omrežju WiFi povežejo z aplikacijo Gorenje ConnectLife, ki uporabnikom omogoča spremljanje stanja naprave prek nadzorne plošče, daljinsko upravljanje, prejem mobilnih obvestil in hiter dostop do vseh servisnih zahtevkov.

FOTO: Shutterstock

Vpogled na nadzorno ploščo hladilnika z mobilno aplikacijo

Z aplikacijo Gorenje ConnectLife lahko na mobilni napravi kadar koli in kjer koli spremljate vse funkcije pametnega hladilnika. V primeru, da ste vrata hladilnika pustili odprta ali se je temperatura nenadoma povišala, boste prejeli mobilno opozorilo. V aplikacijo boste prejeli tudi obvestila o morebitnem izpadu električne energije, kar vam lahko prihrani precej skrbi.

Prednosti inovativnih funkcij

Poleg pametnih WiFi rešitev Gorenjeve povezljive hladilnike GardenFresh odlikujejo številne inovativne funkcije, ki bodo olajšale življenje in poenostavile dnevna opravila. Funkcija NoFrost Plus preprečuje nabiranje ledu v zamrzovalnem predalu, s čimer boste prihranili energijo, odtajanje in čiščenje hladilnika pa bo postalo stvar preteklosti. Zelo uporabna je tudi funkcija ConvertActive, ki omogoča, da zamrzovalni predal s klikom spremenite v hladilnega in tako pridobite dodaten prostor za hrano in pijačo. Z vklopom funkcije ConvertZeroZone pa lahko predal za meso, ribe in morske sadeže pretvorite v dodaten predal CrispZone, namenjen sadju in zelenjavi. Sistem AdaptTech spremlja in analizira delovanje hladilnika ter v njem ohranja optimalno temperaturo ne glede na to, kako pogosto odpirate vrata.

FOTO: Gorenje

En klik do pogostih vprašanj in podpore

Uporaba mobilne aplikacije Gorenje ConnectLife omogoča tudi hitro upravljanje servisnih zahtevkov. V primeru težav lahko pobrskate po bazi podatkov, v kateri so na voljo informacije o napakah in pomenu signalnih lučk, ali pa kontaktirate s servisno službo, ki vam bo priskočila na pomoč. Zelo priročno je tudi, da so podatki o modelu hladilnika in servisni številki varno shranjeni v aplikaciji.

Najsodobnejši pametni gospodinjski aparati, ki jih razvijajo pri Gorenju, z uporabo povezljivosti in naprednih tehnologij omogočajo, da hitro in učinkovito opravimo obveznosti in več časa namenimo sebi in svojim najdražjim.

Naročnik oglasne vsebine je Gorenje