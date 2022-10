Prostitucija sredi najbolj katoliške države v EU

V nadaljevanju preberite:

Organizatorji dejavnosti so v enem od zagrebških naselij najeli kar nekaj stanovanj. Delovanje prodajalk ljubezni (cena je znašala od 150 do 200 evrov za eno uro) bi bržkone ostalo precej časa neodkrito, vendar je preveliko število ljudi, ki so vstopali in izstopali v blok, zmotilo stanovalce. Zadevo so prijavili, policisti pa so kmalu pretrgali verigo. V dobrem mesecu dni je, kot so povedali policisti, »skozi postelje« v najetih stanovanjih šlo 445 oseb.