Rade Šerbedžija odgovarja na očitke v knjigi

Rade Šerbedžija se je včeraj zvečer na družbenih medijih odzval na obtožbe, ki jih je na njegov račun in račun njegove žene v svoji avtobiografiji Voli me više od svega na svijetu zapisala pokojna igralka Mira Furlan.

V knjigi zvezdnica, ki je razmeroma uspešno nastopala v Hollywoodu, opisuje, kako se je po vrnitvi na Hrvaško leta 2002 znašala na Brionih, kjer je igrala naslovno vlogo v Medeji gledališča Ulysses. Tam je bila menda od igralca in njegove žene Lenke Udovički deležna vrste neprijetnosti.

Rade menda ni bil zadovoljen z njeno interpretacijo Medeje (igrala je štiri sezone), očital ji je, da skozi vlogo izraža jezo do Hrvaške, ker jo je bila prisiljena leta 1991 zapustiti zaradi obtožb, da simpatizira s Srbijo.

Tvoja stara kolegica

Šerbedžija je sprva podvomil o avtentičnosti biografije, saj domnevno Mira ni pod njo »podpisana« oziroma je biografija močno spremenjena, uredniki pa niso podpisani. Rade je pojasnil, da je okoli knjige nastal cirkus, v katerem noče sodelovati. Zavrnil je odgovarjanje na novinarska vprašanja in se odločil svoje stališče strniti v objaviti na svoji facebook strani.

Igralka med drugim opisuje obdobje, v katerem se je njun odnos shladil, in namero, da ga ponovno poglobita. Prav tako pravi, da mu zaupa in da je bil vedno njen vzornik še iz časov, ko je bila gimnazijka in ga je hodila občudovat v gledališče. »Navduševala sem se nad tvojo močjo, ostrino, natančnostjo, jasnostjo in tvojo karizmo. Ne glede na vse ostajam tvoja oboževalka, te spoštujem, sem tvoja stara kolegica, partnerka in prijatelj v nesreči.«