Razgibana mansarda v novi podobi

Mansardno stanovanje v velikosti 75 kvadratnih metrov je potrebovalo osvežitev. »Osnovna ideja je bila zamenjati pohištvo, prepleskati ... A se je že zelo na začetku pokazalo, da prostor omogoča nekaj več izboljšav, zlasti pa omogoča vzpostavitev veliko bolj kakovostnih bivalnih prostorov. Tako je prenova obsegala odstranitev več vrat, odstranitev manjših hodnikov, premikanje nenosilnih sten ter odprtje in zvišanje stropa,« pojasnjujeta arhitekta Urša Križman in Luka Fabjan iz Studia Aino. S prenovo so nekoliko spremenili tloris, in sicer zamenjali poziciji spalnice in dnevne sobe ter z vzpostavili nov bivalni prostor, deljen z manjšo ožino.

