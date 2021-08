Rezervni princ s temno senco

Kdo je Virginia Giuffre? Virginia Giuffre, rojena kot Virginia Roberts na Floridi, izhaja iz problematične družine, kot je nekje povedala, zato je pobegnila in živela po zasilnih domovih. Leta 2000, pri sedemnajstih letih, ko je delala kot asistentka v centru dobrega počutja na posestvu tedaj še nepremičninskega mogotca Donalda Trumpa, je spoznala Epsteinovo ljubico, pomočnico in zvodnico Ghislaine Maxwell in ta jo je rekrutirala, da je postala njegova osebna maserka. To pa je pomenilo še mnogo več od tega.

Danes je mati treh otrok in živi v Avstraliji, proti spolnim zlorabam se od leta 2015 bori v okviru svoje neprofitne organizacije Victims Refuse Silence (Žrtve zavračajo molk). Tega leta je na zveznem sodišču v New Yorku vložila civilno tožbo proti Ghislaine Maxwell zaradi obrekovanja, saj jo je ta označila za lažnivko, ko je Giuffrova Epsteina ob pomoči Maxwellove obtožila spolnega trgovanja in izkoriščanja. Že leta 2016 je na sodišču v tem v procesu, ki se je končal s poravnavo, pričala, da je imela kot 17-letnica spolne odnose s princem Andrewom, v kar naj bi bila prisiljena trikrat. V predlanskem intervjuju za BBC pa je pozvala tudi britansko javnost, naj ji v boju za resnico stoji ob strani.

Krizni vrh na Škotskem?

Z družino na mamin 39. rojstni dan leta 1965, ko je kot petletni deček držal za voziček mlajšega bratca Edwarda. FOTO: Pa News PA Archive/PA Images

Poroka s Sarah Ferguson leta 1986 je pritegnila pol milijona televizijskih gledalcev, na tisoče jih je mladoporočenca pozdravljalo tudi na londonskih ulicah. FOTO: Wikipedija

Radoživi Andy

Z ženo Sarah Ferguson konec 80. let v Townsvillu v Avstraliji FOTO: Wikipedija

Neizbrisljiva fotografija z Virginio Roberts

Epsteinovo vse prej kot nedolžno posestvo na Deviških otokih, kjer je gostoval tudi princ Andrew. FOTO: Wikipedija

Minuli teden je britansko monarhijo znova streslo., ena od nekdaj mladoletnih »spolnih suženj« ameriškega finančnika, milijarderja in spolnega prestopnika, je na zveznem sodišču na Manhattnu v New Yorku vložila civilno tožbo proti 61-letnemu britanskemuzaradi spolnih zlorab, ko je bila stara 17 let.Toda usoda enega najljubših kraljičinih otrok bi se po mnenju poznavalcev spremenila šele, če bo kazenski proces proti nekdanji Epsteinovi ljubici in pomočnici, ki se bo nadaljeval čez tri mesece, prinesel pomembne nove dokaze o yorškem vojvodi.Princ Andrew je po usodnem intervjuju za BBC novembra predlani o prijateljevanju z Epsteinom in domnevnih obtožbah Giuffrove, da jo je spolno zlorabil, zaradi negativnih odzivov in pritiska javnosti sestopil s kraljevih dolžnosti. Od tedaj se le še redko pojavlja v javnosti. Ko se je lani poročila njegova starejša hči, ga ni bilo na nobeni od štirih uradnih fotografij, se pa je udeležil očetovega pogreba sredi aprila letos.Potem ko je že večkrat zavrnil javne obtožbe Giuffrove, so pri zdajšnji uradni, vloženi na sodišče, njegovi odvetniki zavrnili komentiranje, prav tako se je v molk zavila Buckinghamska palača, rekoč, da so to osebne pravne zadeve princa Andrewa. Po usodnem intervjuju pred dvema letoma niso molčali.V uradni izjavi so zapisali, da vojvoda »nedvomno obžaluje nespametno povezavo z Jeffreyjem Epsteinom« in »je globoko sočuten do prizadetih, ki želijo neko obliko epiloga«, ter da »jasno zanikajo, da je yorški vojvoda imel kakršen koli spolni stik ali razmerje z Virginio Roberts. Nasprotne trditve so napačne in neosnovane.«Manj kot dan po tem, ko je odjeknila novica o tožbi Giuffrove, je Andrew odpotoval v kraljičino poletno rezidenco. Kmalu so opravljivi tabloidi na kraljevem škotskem posestvu, kjer imatudi svoj dvorec Birkhall, fotografirali še prestolonaslednika z ženo– na Škotskem se je tako ali tako mudil zaradi kraljevih dolžnosti –, a kot ugibajo, bi to lahko nakazovalo na krizno družinsko srečanje.Vir blizu Charlesa je za Times izjavil, da je prestolonaslednik prepričan, da obtožbe »nedobrodošlo škodujejo ugledu monarhije« in da je »davno zaključil, da je to najbrž nerešljiv problem«.Že zdaj je pričakovati, da se princ Andrew ne bo udeležil praznovanja 70. obletnice oziroma platinastega jubileja vladanja kraljiceprihodnje leto, v zvezi z njegovim primerom pa se je oglasila tudi vodja Scotland Yarda. Opomnila je, da nihče ni nad zakonom in bo britanska policija budno spremljala dogajanje in pri morebitnih preiskavah v zvezi s prinčevimi spolnimi zlorabami sodelovala s pristojnimi v ZDA.Kot so slikovito zapisali pri CNN, so »bili časi, ko je princ Andrew imel vse: bil je vojni heroj, plejbojevski princ, ambasador britanske znamke po svetu, uživač privilegiranega življenja«, a da so se ti dnevi že davno končali. Drugega kraljičinega sina Andrewa, ki nosi naziv njegova visokost vojvoda Yorški, so rojstva članov kraljeve družine do danes pomaknila na deveto mesto za prestol, zaradi zadnjih dogodkov pa se na lestvicah priljubljenosti članov britanske kraljeve družine uvršča prav na rep.Dolgo je bil opisovan kot najljubši kraljičin otrok, kar je bilo najbrž povezano tudi z dejstvom, da je kraljica zanj in najmlajšegaimela več časa kot pa v otroštvu princa Charlesa in, ko je prevzela monarhijo.V nasprotju s princem Charlesom se Andrew ni šolal na univerzi, temveč se je zavezal vojaški izobrazbi in pridružil kraljevi mornarici. Med drugim je bil pilot in inštruktor helikopterja. Pri dvaindvajsetih letih je bil že na vojaški misiji, v vojni z Argentino za Falklandske otoke, od koder se je vrnil kot heroj. Prav na vojno se je skliceval v odzivih na podrobne opise Virginie Giuffre, ki je dejala, da se spominja njegovega izdatnega potenja.Princ je zatrdil, da se v tistem času ni potil. »V falklandski vojni, ko sem bil ustreljen, sem utrpel nekaj, kar bi lahko opisal kot prevelika doza adrenalina. Preprosto … je skoraj nemogoče, da bi se potil.«Barvito preteklost(Radoživi Andy) dobro ilustrirajo predvsem številni vzdevki, ki so mu jih pripisali britanski tabloidi. S, ki je delala v odnosih z javnostmi, pozneje pri založniški hiši in izdala serijo otroških knjig, sta v 80. letih kot par pogosto žela pozornost javnosti.Njuna poroka leta 1986 v Westminstrski opatiji je privabila pol milijona televizijskih gledalcev, na ulice Londona se jih je zgrnilo še na tisoče, toda njun zakon, v katerem sta se jima rodili hčerki,, je zaradi številnih škandalov razpadel leta 1996 in štiri leta pozneje sta se uradno ločila. A menda sta ohranila tesno prijateljstvo, Sarah še vedno prebiva v Royal Lodge v Windsorju, kjer živi tudi Andrew.Vojvodinja Yorška, ki je leta 1993 ustanovila dobrodelno organizacijo Children in Crisis za pomoč otrokom in ženskam v nerazvitem svetu in je podpornica različnih organizacij, je med drugim močno zabredla v dolgove, se v ZDA preizkusila celo v resničnostnih oddajah, njeni odnosi s kraljevo družino pa naj bi se do konca ohladili pred desetletjem, ko se je pojavil videoposnetek, kako sprejema podkupnino novinarja pod krinko v zameno za dostop do njenega bivšega moža.Pozneje se je v oddajiopravičevala, da je bila v času kupčije pod vplivom alkohola. Zdaj je popolnoma navdušena, je izjavila te dni, ko je pri enainšestdesetih letih začela novo kariero kot pisateljica. Njen romaneskni prvenec, zgodovinska romanca Her Heart for a Compass, se je uvrstil na lestvico najbolje prodajanih knjig v Veliki Britaniji, za založbo Mills & Boon (in v soavtorstvu z Marguerite Kaye) pa že piše drugo knjigo.Leta 2001, ko je Andrew po dvajsetih letih opustil aktivno vojaško služenje, se je posvetil kraljevim dolžnostim in kot posebni predstavnik Združenega kraljestva za mednarodno trgovino in investicije potoval po svetu ter promoviral britansko znamko.Nakopal si je nekaj očitkov o spornih trgovskih poslih in leta 2011 te naloge prenehal opravljati. Črna senca pa je nanj padla predvsem zaradi prijateljevanja z Jeffreyjem Epsteinom, ki je leta 2008 na sojenju na Floridi priznal krivdo in so ga obsodili na 13 mesecev zapora zaradi nagovarjanja mladoletnic k prostituciji.Predlani so ga obtožili pedofilije in trgovanja z mladoletnicami za spolne storitve in mu je grozilo do 45 let zapora, a je storil samomor. Neizbrisljiva za vse večne čase se zdi Andrewova fotografija, na kateri okoli pasu objema komaj 17-letno Virginio Roberts, v ozadju pa se smehlja Epsteinova pomočnica Ghislaine Maxwell. Toda v intervjuju za BBC je prav o tem posnetku dejal, da se ne more spomniti, da je bila ta fotografija kdaj posneta, in se vprašal, ali je na njej res njegova roka.Prinčevo znanstvo z Epsteinom se je nadaljevalo tudi po njegovi končani trinajstmesečni zaporni kazni, leta 2010 so ju namreč videli in fotografirali med sprehodom po Centralnem parku. Andrewa je zlorab obsodilo več »spolnih suženj«, kar je vedno zanikal.Povezavi z njim so se v zadnjih letih odrekle številne ugledne institucije in univerze, ki jih je podpiral. Zdi se, da hočejo z njim sodelovati le še pristojni za preiskovanje Epsteinove zapuščine, a kot je poročal CNN, s tistimi na drugi strani luže princ Andrew za zdaj še ni sodeloval, čeprav je to obljubljal.»Ker v ZDA ni uradne kazenske ovadbe zoper vojvodo Yorškega, pričakujem, da bomo še naprej spremljali status quo,« je prepričan, profesor prava na univerzi v Derbyju v Združenem kraljestvu. Po njegovem tožba Virginie Giuffre verjetno ne bo dramatično spremenila prinčevega položaja, saj se zdi, da ne vsebuje bistveno novih informacij. Bi pa lahko bil za princa usodnejši kazenski proces proti Ghislaine Maxwell, če bi prinesel pomembne nove dokaze o vojvodi Yorškem.