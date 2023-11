Rusi iščejo ukrajinsko evrovizijsko zmagovalko Jamalo

Rusija je Jamalo, ukrajinsko zmagovalko na Evroviziji leta 2016, uvrstila na seznam iskanih oseb, poročajo ruski mediji. Notranje ministrstvo v Moskvi naj bi pevko krimskotatarskega porekla obtožilo širjenja lažnih informacij o ruskih oboroženih silah. Ruski kanal Telegram Shot pa je objavil, da je Jamala na seznamu zaradi objavljanja ponaredkov o grozodejstvih v ukrajinskem mestu Buča leta 2022.

Rodila se je kot Suzana Džamaladinova v Ošu v Kirgiziji, očetu muslimanskemu Tataru iz Krima in armenski materi. Je glasna nasprotnica ruske okupacije polotoka Krim in ruske invazije na Ukrajino.

Tujci pridejo v vaše hiše

Tudi njena skladba 1944, s katero je leta 2016 zmagala na 61. tekmovanju za pesem Evrovizije v Stockholmu, je bila nedvomna kritika ruske okupacije Krima. Posvetila jo je svoji prababici, ki je bila med več kot dvesto tisoč Tatari, ki so jih Stalinove sile leta 1944 deportirale s polotoka Krim zaradi domnevnega sodelovanja z nacisti. »Tujci pridejo v vaše hiše, vas ubijejo in rečejo, da niso krivi. Kje je vaš razum in srce? Človeštvo joče,« se glasi del verzov pesmi.

Po zmagi na Evroviziji jo je takratni ukrajinski predsednik Petro Porošenko nagradil z naslovom Umetnica ljudstva Ukrajine, zunanje ministrstvo pa jo je nominiralo za Unicefovo ambasadorko dobre volje. Februarja 2022, v času ruske invazije na Ukrajino, je skupaj z otrokoma zapustila Ukrajino in azil našla pri sorodnikih v Turčiji. Trenutno je v Avstraliji.