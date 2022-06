Ruski McDonald's je Okusno in pika

Ruski ljubitelji McDonald'sa danes slavijo. Priljubljena ameriška restavracija s hitro prehrano se je vrnila v novi, ruski različici, z logom v podobi rdečega kroga in dveh oranžnih črt, ki naj bi simbolizirali hamburger in pomfrit. Imenuje se Vkusno & točka, kar v prevodu pomeni Okusno in pika. Prvih 15 restavracij se je odprlo danes v Moskvi, v čemer je precej simbolike in političnega populizma. Restavracije, ki bodo nadomestile McDonald's, so se odprle prav na dan Rusije, ki ga praznujejo danes, s čimer se je končala tri desetletja dolga navzočnost ameriške verige v tej državi.

Novi logotip. FOTO: Kirill Kudryavtsev/Afp

Precej simbolike je tudi v tem, da je bil prav prihod McDonald'sa leta 1990 na ruski trg eno od znamenj konca hladne vojne. Prebivalstvo, željno dobrin z zahoda, je takrat drlo v restavracije s prepoznavnim logotipom v obliki dveh zlatih lokov, podobno so se dolge vrste vile pred njimi, ko je vodstvo družbe napovedalo umik iz Rusije. In prav na lokaciji, kjer so v Moskvi odprli prvo restavracijo, je danes zasijal znak nove, ruske različice McDonald'sa.

McDonald's se je, kot številne druge globalne družbe, s tega trga umaknil zaradi ruske agresije na Ukrajino oziroma »zaradi humanitarne krize, ki jo je povzročila vojna v Ukrajini, in nepredvidljivega poslovnega okolja«, kot so zapisali, pred časom pa je oznanil, da bo svoje restavracije prodal enemu od lokalnih imetnikov franšiznih obratov, Aleksandru Govoru.

Alexander Govor napoveduje, da bo odprl več kot 850 restavracij, kolikor jih je imel Mcdonald's v Rusiji. FOTO: Evgenia Novozhenina/Reuters

Njegova družba GiD LLC je od leta 2015 upravljala 25 restavracij v Sibiriji, s čimer je Govor poskrbel za širitev verige tudi v ta oddaljeni del Rusije. Govor, med drugim solastnik družbe Neftekhim-servis, ki ima v lasti naftno rafinerijo v Sibiriji, je napovedal, da bodo restavracije z opisanim logom v dveh mesecih odprli na tisoč lokacijah po državi, pod novo znamko bodo lahko delali tudi drugi imetniki McDonald'sovih franšiz.

McDonald's je imel v lasti 84 odstotkov od skoraj 850 restavracij po vsej Rusiji in je po prodaji Aleksandru Govoru obračunal stroške v višini do 1,3 milijarde evrov, je poročal Reuters. Ameriška družba naj bi po dogovoru z njim v Rusiji še ohranila blagovno znamko, prav tako ima menda možnost, da v 15 letih spet odkupi svoje restavracije. Tudi delavci naj bi vsaj dve leti ostali zaposleni pod enakimi pogoji, je mogoče razbrati iz poročil tujih medijev, sicer pa je o podrobnostih posla malo znanega. Je pa Govor po poročanju agencije AFP napovedal: »Sem ambiciozen in ne nameravam samo odpreti 850 restavracij, ampak tudi razviti nove.«

McDonald's je lani v Rusiji in Ukrajini ustvaril približno devet odstotkov ali slabi dve milijardi evrov prihodkov.