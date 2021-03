S hipnozo nad strah in bolečine

Hipnoza ima v širši javnosti pogosto trivialen prizvok, saj večina pozna zlasti odrsko hipnozo, ki jo izvajajo laiki, samouki in čarodeji ter je z izvabljanjem hipnotskih fenomenov namenjena predvsem zabavi občinstva, kakršna je televizijska oddaja Hipnoza: dobra zabava. Medicinska hipnoza pa se uporablja v zdravstvene namene, torej za lajšanje in odpravo psihičnih in psihofizičnih težav. Izkušnje staršev z njo so zgovorne. Po podatkih krovnega Društva za medicinsko hipnozo Slovenije je znanja iz medicinske hipnoze pridobilo že okoli 200 slovenskih psihologov in zdravnikov, pri svojem delu pa jo največkrat uporabljajo zobozdravniki, anesteziologi, ginekologi v porodnišnici in pediatri.