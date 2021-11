S kanclerko v pokoj tudi njena dvojnica

Ursula Wanecki , 65-letna davčna uslužbenka, je zadnjih 13 let živela tudi v vlogi dvojnice kanclerke Angele Merkel . Snemala je skeče in se oblečena v značilni suknjič kanclerke sprehajala po Berlinu. A zdaj, ko kanclerka odhaja v pokoj, se bo upokojila tudi njena dvojnica. Ob koncu "kariere" si želi, da bi pravo kanclerko nekoč tudi osebno spoznala in z njo rekla kakšno o peki sladic.

Ko bo potrjena nova vlada, kar naj bi se zgodilo pred božičnimi prazniki, se bo dolgoletna kanclerka Angela Merkel poslovila. Z njo vred se bo upokojila tudi Ursula Wanecki, 65-let­na kanclerkina dvojnica. »Veselim se, da bo potem več miru, za gospo Merkel in tudi zame,« je pred kratkim dejala v pogovoru za časopis Rheinische Post ob koncu zanimive druge kariere. Za Ursulo Wanecki, ki je z možem leta 1985 imigrirala v Nemčijo iz Poljske, se je vse skupaj začelo po naključju, a trajalo dolgih trinajst let.

Kadarkoli se je kanclerka pojavila na televiziji, je njen vnuk zakričal: Babica je spet na televiziji. Nekoč se je za karneval v zasebnem krogu oblekla v kanclerko in jo oponašala tudi po načinu hoje in govoru. Sorodniki so jo počasi prepričali, da je na agencijo, ki išče dvojnike ob vsakokratni menjavi oblasti, poslala svoje fotografije.

Angela Merkel FOTO: Hannibal Hanschke/Reuters

Od takrat je vse potekalo zelo hitro, je za časnik pojasnila Ursula Wanecki. Za njo je več kot 130 nastopov snemala z dvojniki francoskega predsednika Macrona in ruskega predsednika Putina. Za televizijo je posnela več skečev, v katerih na primer nakupuje pisemske razglednice, se sprehaja po Berlinu, nakupuje oblačila, kramlja z mimoidočimi ali lika perilo in čisti straniščno školjko. Kot pravi, sprva ni hotela nastopati v satiričnih oddajah, a je ugotovila, da lahko tako doseže več ljudi. Želi si namreč približati politiko ljudem. »Kanclerka je moja vzornica, všeč mi je, ker je kompetentna in je za našo državo neutrudno delala.« Ne samo po barvi las in frizuri, Ursula Wanecki spominja na kanclerko tudi po konstituciji in oblačenju, in tudi po gestikulaciji ter načinu komunikacije.

Z ruto

Vsake toliko ji uide tudi za kanclerko tako značilna drža dlani v trikotniku, kar jo je začelo motiti, saj si vendarle želi ostati Ursula Wanecki. »Med pogovorom zavestno eno roko pokrijem z drugo, da se izognem oblikovanju trikotnika,« je dejala in dodala, da je tudi pri kanclerki opazila, da se poskuša tu in tam tej drži rok, po kateri je prepoznavna, izogniti. Kanclerke tudi nikoli ni hotela v celoti in do potankosti posnemati. To se ji je vedno zdelo preveč narejeno. Številne vloge, za katere je dobila vabila, je prav zaradi tega zavrnila.

Čeprav se je v privzeti vlogi dobro počutila, se je včasih znašla v nelagodnih situacijah. Ko je izbruhnila migrantska kriza, so jo na snemanjih tisti, ki so mislili, da je res kanclerka, pogosto zmerjali. »Z družino smo se bali, da bi mi kdo kaj naredil,« je povedala Ursula Wanecki. Ko se sprehaja po Berlinu, je zelo pozorna na okolico in ljudi, ki hodijo mimo. Tudi v domačem kraju Attendorn zahodno od Kölna jo ljudje pogosto pozdravljajo. A se ne počuti več povsem varno.

In kaj bo 65-letna davčna uslužbenka počela v pokoju? Pravi, da bo morebiti napisala knjigo o tej svoji dogodivščini. Želi si, da bi se nekoč res srečala s kanclerko in z njo izmenjala nekaj besed. Morda o porcelanu, ki ga ima rada, ali pa kakšen recept za sladico. Nekoč je že bila med občinstvom, ko je kanclerka imela nagovor, a si je frizuro prekrila z ruto, da je ne bi kdo prepoznal. Najbrž pa upokojitev ne bo povsem mirna, gotovo se bo našel kdo, ki jo bo prosil za selfi.