S sočutjem nad otroški jok, jezo, trmo ...

Sočutno starševstvo odsvetuje primerjave, ko otroku poskušamo nekaj dopovedati. »Gremo blizu otroka, na njegovo višino, pogledamo ga v oči, se ga dotaknemo in mu mirno in odločno povemo, kar želimo, da naredi,« svetuje družinska terapevtka in psihoterapevtka Katja Knez Steinbuch. Otroci, ki bodo odraščali ob primerjavah njihovega vedenja z vedenjem drugih, bodo kot odrasli primerjali svoje življenje z življenji drugih in nikoli ne bodo zares zadovoljni, saj bodo imeli ves čas občutek manjvrednosti.

»Krog se potem nadaljuje, saj starši, ki so bili tako vzgojeni, primerjajo svoje otroke z drugimi, gledajo, kdaj kdo shodi, kdaj se kdo nauči voziti kolo, kdaj kdo že računa in bere. Uspešnost starševstva ni v tem, kdaj otrok kaj naredi, to je otrokov uspeh. Starševstvo je uspešno takrat, ko imamo lepe, povezane in varne odnose,« sporoča sogovornica.